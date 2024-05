Familia Videanu construiește o fabrică pentru reciclarea deșeurilor de piatră

Adriean Videanu, fostul primar general al Bucureștiului și ministru al Economiei, și cu soția sa, Miorița Videanu, vor demara un proiect în domeniul reciclării deșeurilor provenite din exploatarea pietrei naturale. Acesta va fi implementat pe platforma Marmosim din Simeria, județul Hunedoara, deținută de familia Videanu.

Pentru a facilita acest proiect, compania Adam Stone, controlată de Miorița Videanu, a închiriat un teren de 11.600 de metri pătrați din cadrul platformei industriale Marmosim, care se întinde pe 5,1 hectare. Scopul este construirea unei noi unități de producție destinată reciclării deșeurilor din carierele de piatră naturală. Potrivit documentelor analizate de Profit.ro, Adam Stone a diversificat recent obiectele de activitate, incluzând extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, fabricarea anvelopelor și a produselor din cauciuc, fabricarea de tuburi și profile din plastic și produse ceramice.

„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială și probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie”, a declarat Adriean Videanu pentru Profit.ro.

Familia Videanu nu este la primul contact cu sectorul reciclării. Andrei Videanu, fiul fostului primar general, este acționar în compania Rom Waste Solutions, una dintre cele mai mari companii de management al deșeurilor și reciclare din România. Fabrica din Dragomirești-Vale, controlată de fondul de investiții Axxess Capital, poate procesa 1.000 de tone de deșeuri pe zi și a reciclat deja peste 100.000 de tone de la deschidere. Investițiile în această unitate au ajuns la 15 milioane de euro, generând în 2022 o cifră de afaceri de 13,3 milioane de euro și un profit de 1,5 milioane de euro, cu 250 de angajați.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România va finanța 26 de fabrici de reciclare cu o sumă totală de 220 de milioane de euro, pentru proiecte care variază între 500.000 și 8,4 milioane de euro. Înscrierile pentru programul „Fabrici de reciclare” se vor desfășura între 14 iunie și 13 septembrie 2024, după mai multe amânări.

Adam Stone, cea mai profitabilă afacere a familiei Videanu, a raportat în 2022 un profit de 2,7 milioane de euro și o cifră de afaceri de 10,5 milioane de euro, cu doar 8 angajați. Marmosim, parte a grupului Theda Mar, a avut o cifră de afaceri constantă în jurul valorii de 7,9 milioane de euro și un profit de 330.000 de euro în 2022, cu 160 de angajați. Theda Mar a înregistrat afaceri de 8 milioane de euro și o pierdere de 2 milioane de euro în același an.

Marmosim deține licențe de exploatare pentru șase cariere importante de roci naturale, inclusiv cariere de marmură, calcare, travertin și andezit. Printre cele mai notabile materiale din portofoliu se află marmura de Rușchița și calcarul din Podeni, utilizate în proiecte de prestigiu precum Palatul Parlamentului și Iulius Mall Timișoara.

În 2023, familia Videanu a vândut terenul fostei platforme industriale Titan Mar din București către One United Properties pentru 20 de milioane de euro, urmând să primească încă 15 milioane de euro sub formă de apartamente și spații comerciale. Tranzacția marchează o nouă etapă de colaborare cu One United, dezvoltatorul folosind deja piatra naturală de la Marmosim în proiectele sale rezidențiale de lux.