Fechet. ”Cine s-a pensionat la Romsilva să-și vadă liniștit de pensie„

Cine s-a pensionat și a primit o bonificație la Romsilva trebuie să-și vadă liniștit de pensie, pentru că nu ai cum să primești și pensie, și salariu, iar aceste anomalii trebuie corectate, a declarat, marți, la audierile din comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

”În legătură cu aceste bonusuri nerușinate despre care am mai discutat, există doar în ultimii doi ani peste o mie de persoane care au beneficiat de astfel de bonusuri, într-un cuantum mai mare sau mai mic. E adevărat că unele dintre ele ating aproape 500.000 de lei, respectiv 100.000 de euro, situație cu atât mai neplăcută atunci când respectivul angajat se află pe statul de plată al Regiei în continuare, motiv pentru care am dispus conducerii executive să corecteze toate aceste anomalii, cu respectarea legii, cu respectarea tuturor pașilor legali. Opinia mea este că cine s-a pensionat și a primit o astfel de bonificație trebuie să-și vadă liniștit de pensie, pentru că are cine să muncească și la Romsilva, și la Ocoalele private. Avem suficienți pădurari tineri care își pot face datoria. E adevărat că va fi nevoie de o modificare legislativă, pentru că statutul funcționarului silvic, al personalului silvic este reglementat prin lege primară, însă am convingerea că Parlamentul va corecta toate aceste anomalii și nu va mai permite în viitor ca astfel de lucruri să se întâmple”, a afirmat Fechet.

Ministrul de resort a menționat, totodată, că o altă anomalie la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva este că anumiți angajați care s-au pensionat în baza unor decizii ale instanței sau a unor decizii ale Caselor județene de pensie ”au uitat” să anunțe și angajatorul că sunt pensionari.

”Astăzi se află în situația în care de luni de zile sau de ani de zile, în anumite situații, încasează și pensie și salariu. Sunt peste o sută de astfel de cazuri. Am dispus, tot astăzi, directorului general să remedieze aceste situații, să închidă toate acele contracte de muncă, pentru că, în opinia mea, repet, nu ai cum să primești și pensie, și salariu atunci când lucrezi la Regie. La Romsilva aceste prime se acordă din 1992 până astăzi. Nimeni nu a vorbit cu adevărat despre ele și nu sunt din cauza vreunei Hotărâri de Guvern sau a vreunui Ordin de ministru, ci izvorăsc din legislația primară ce ar trebui modificată de urgență, cu alte cuvinte, fiind obligat de Codul silvic ce tocmai a fost promulgat și fiind obligat să acord un nou spor de 25%, bani pe care îi vor primi toți silvicultorii. Cred că în lipsa unei modificări a legislației primare, bugetul Regiei Naționale a Pădurilor nu poate decât să includă acele sporuri și sper să am timp suficient la dispoziție ca, până la propunerea de buget pe care o voi înainta în Guvern, pentru că așa se aprobă bugetul RNP, să corectăm aceste anomalii”, a transmis oficialul.

Potrivit datelor prezentate de către Mircea Fechet, în anul 2024, Romsilva a plătit peste 170 de milioane de lei pentru prime și sporuri, echivalentul a aproximativ 10% din linia bugetară a Regiei, aferentă cheltuielilor cu forța de muncă.

”Au cheltuit pe salarii în jur de 1,7 miliarde, din care aproximativ 170 de milioane sunt astfel de prime, bonusuri și alte premii. În ultimii doi ani de zile, discutăm de 1.250 de persoane, dacă nu cumva am greșit. Oricum, repet, e o chestiune care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, nu doar în ultimele 30 de luni sau în ultimul an și jumătate de când ocup eu funcția de ministru și în legătură cu care sper că voi găsi înțelegere în Parlament pentru a corecta toate aceste anomalii”, a subliniat șeful de la Mediu.

Bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a fost aprobat, marți, de comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament, cu 24 de voturi ”pentru”, 19 voturi ”împotrivă” și nicio abținere, fără ca vreun amendament să fie votat favorabil.

Propunerea de buget pe 2025, în cazul MMAP, este de 4,653 de miliarde de lei, în creștere cu 19,65% față de execuția din anul anterior.

În această marjă, cheltuielile de personal se ridică la valoarea de 507,925 milioane de lei, în creștere cu 7,09%, de la un an la altul.