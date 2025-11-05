Un festivalul de film își propune să aducă împreună românii și maghiarii

Săptămâna Filmului Maghiar de la București are loc între 10 și 16 noiembrie la Cinema Muzeul Țăranului.

De Rami Cristescu
Un festivalul de film își propune să aducă împreună românii și maghiarii

Fotografie de la o proiecție a filmului biografic despre Laszlo Boloni

Săptămâna Filmului Maghiar de la București are loc între 10 și 16 noiembrie la Cinema Muzeul Țăranului.

Săptămâna Filmului Maghiar de la București vrea să utilizeze contexte culturale pentru a aduce laolaltă comunitățile maghiare și române. „Filmul și cultura au puterea de a apropia comunitățile și de a deschide dialoguri autentice.”

Festivalul își definește prin modelul unei legende fotbalistice încercarea e a apropia cele două comunități. „Puțini oameni reușesc să unească printr-o singură poveste două comunități – maghiară și română – așa cum o face Bölöni László, o legendă împărtășită, născută din pasiune, respect și demnitate”, transmit organizatorii.

Este a 19-a ediție a evenimentului. Filmele fanion ale festivalului din acest an au ca element central simboluri importante atât pentru maghiari, cât și pentru români. Proiecțiile definitorii sunt „epopeea Hunyadi, dedicată lui Iancu de Hunedoara – una dintre cele mai ample coproducții europene ale ultimilor ani –, drama Totundrac semnată de regizorul maghiar Kristóf Deák, laureat al Premiului Oscar, și filmul biografic Bölöni – legenda care ne apropie, o creație despre forță, loialitate și respect reciproc, care va închide festivalul.

Proiecțiile pot fi văzute la Cinema Muzeul Satului, între 10 și 16 noiembrie. Organizatorii sunt Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București. Festivalul va avea și invitați importanți din lumile cinematografiei maghiare și române. Pe lângă vizionarea filmelor, participanții au oportunitatea să pună întrebări în sesiuni de Q&A.

Programul Săptămânii Filmului Maghiar de la București

luni, 10 noiembrie

19.00: Deschidere: LENGYEL Balázs: Hunyadi: Vocea Liniștii Atotputernice, 2024, coproducție Ungaria-Austria-Germania, serial istoric, 90’

Q&A: Lengyel Balázs (regizor)

marți, 11 noiembrie

SZENDŐFI Balázs: Muzica Apusenilor, 2024, film documentar, 75’

20.00: PÁLFI György: Găina 2025, dramă, coproducție Ungaria-Grecia-Germania, 96’

Q&A: Lemhényi Réka (editor)

miercuri, 12 noiembrie

10.00: Masterclass de montaj (Găina): Lemhényi Réka (editor) la: UNATC

18.00: CSIBI László: Libertate pe munte, 2025, film documentar, 52’

Q&A: Csibi László (regizor), Péter László (istoric)

20.00: FAZAKAS Péter: Unchiul Vania – Valsul bulelor, 2025, tragicomedie, 94’

joi, 13 noiembrie

18.00: BORSODY István: Cu dungi negru-roșii – Istoria motocicletei Pannónia, 2024, film documentar, 53’

Q&A: Farkas Lajos (colecționar)

20.00: CSIZMADIA Attila – TOPOLÁNSZKY Tamás Yvan: Țara festivalurilor, 2025, film documentar, 94’

vineri, 14 noiembrie

18.00: DEÁK Kristóf: Totundrac, 2025, dramă, 97’

Q&A: Deák Kristóf (regizor)

20.00: MOHAROS Attila: Slugi din naștere, 2023, film documentar, 81’

sâmbătă, 15 noiembrie

16.00: LAKOS Nóra: Am scris întâmplător o carte, 2024, comedie, 101’

18.00: GOTHÁR Péter: Secția, 1995, dramă, coproducție Ungaria-România, 82’

Q&A: Vivi Drăgan Vasile (director de imagine), Titus Muntean (asistent regizor)

20.00: TILL Atilla: Dar cu Tomi ce e?, 2024, dramă, 100’

duminică, 16 noiembrie

11.00: BÁCSKAI Lauró István: PălărieTare și NasDeCartof, 1975, film pentru copii, 96’, restaurat 4K

17.00: SCHWECHTJE Mihály: Vânătoarea de arici, 2025, dramă, 89’

Q&A: Schwechtje Mihály (regizor)

19.00: KOLLARIK Tamás – SZABÓ Attila: Bölöni – legenda care ne leagă, 2025, film documentar de sport, 117’

Q&A: Kollarik Tamás (regizor), Szabó Attila (regizor), Novák Tamás (producător), Aurel Țicleanu (fotbalist)

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro