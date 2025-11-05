Un festivalul de film își propune să aducă împreună românii și maghiarii

Festivalul își definește prin modelul unei legende fotbalistice încercarea e a apropia cele două comunități. „Puțini oameni reușesc să unească printr-o singură poveste două comunități – maghiară și română – așa cum o face Bölöni László, o legendă împărtășită, născută din pasiune, respect și demnitate”, transmit organizatorii.

Este a 19-a ediție a evenimentului. Filmele fanion ale festivalului din acest an au ca element central simboluri importante atât pentru maghiari, cât și pentru români. Proiecțiile definitorii sunt „epopeea Hunyadi, dedicată lui Iancu de Hunedoara – una dintre cele mai ample coproducții europene ale ultimilor ani –, drama Totundrac semnată de regizorul maghiar Kristóf Deák, laureat al Premiului Oscar, și filmul biografic Bölöni – legenda care ne apropie, o creație despre forță, loialitate și respect reciproc, care va închide festivalul.”

Proiecțiile pot fi văzute la Cinema Muzeul Satului, între 10 și 16 noiembrie. Organizatorii sunt Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București. Festivalul va avea și invitați importanți din lumile cinematografiei maghiare și române. Pe lângă vizionarea filmelor, participanții au oportunitatea să pună întrebări în sesiuni de Q&A.

Programul Săptămânii Filmului Maghiar de la București

luni, 10 noiembrie

19.00: Deschidere: LENGYEL Balázs: Hunyadi: Vocea Liniștii Atotputernice, 2024, coproducție Ungaria-Austria-Germania, serial istoric, 90’

Q&A: Lengyel Balázs (regizor)

marți, 11 noiembrie

SZENDŐFI Balázs: Muzica Apusenilor, 2024, film documentar, 75’

20.00: PÁLFI György: Găina 2025, dramă, coproducție Ungaria-Grecia-Germania, 96’

Q&A: Lemhényi Réka (editor)

miercuri, 12 noiembrie

10.00: Masterclass de montaj (Găina): Lemhényi Réka (editor) la: UNATC

18.00: CSIBI László: Libertate pe munte, 2025, film documentar, 52’

Q&A: Csibi László (regizor), Péter László (istoric)

20.00: FAZAKAS Péter: Unchiul Vania – Valsul bulelor, 2025, tragicomedie, 94’

joi, 13 noiembrie

18.00: BORSODY István: Cu dungi negru-roșii – Istoria motocicletei Pannónia, 2024, film documentar, 53’

Q&A: Farkas Lajos (colecționar)

20.00: CSIZMADIA Attila – TOPOLÁNSZKY Tamás Yvan: Țara festivalurilor, 2025, film documentar, 94’

vineri, 14 noiembrie

18.00: DEÁK Kristóf: Totundrac, 2025, dramă, 97’

Q&A: Deák Kristóf (regizor)

20.00: MOHAROS Attila: Slugi din naștere, 2023, film documentar, 81’

sâmbătă, 15 noiembrie

16.00: LAKOS Nóra: Am scris întâmplător o carte, 2024, comedie, 101’

18.00: GOTHÁR Péter: Secția, 1995, dramă, coproducție Ungaria-România, 82’

Q&A: Vivi Drăgan Vasile (director de imagine), Titus Muntean (asistent regizor)

20.00: TILL Atilla: Dar cu Tomi ce e?, 2024, dramă, 100’

duminică, 16 noiembrie

11.00: BÁCSKAI Lauró István: PălărieTare și NasDeCartof, 1975, film pentru copii, 96’, restaurat 4K

17.00: SCHWECHTJE Mihály: Vânătoarea de arici, 2025, dramă, 89’

Q&A: Schwechtje Mihály (regizor)

19.00: KOLLARIK Tamás – SZABÓ Attila: Bölöni – legenda care ne leagă, 2025, film documentar de sport, 117’

Q&A: Kollarik Tamás (regizor), Szabó Attila (regizor), Novák Tamás (producător), Aurel Țicleanu (fotbalist)