Film și concert dedicate compozitorului Ciprian Porumbescu

Proiecția specială a filmului ”Popas Imperial”, dedicat compozitorului Ciprian Porumbescu, urmată de un concert extraordinar interpretat de Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna vor avea loc pe 20 iulie, la Ateneul Român, sub egida ”Majestic Summer Concert Gala – 200 Years of Johann Strauss”.

Potrivit unui comunicat transmis, marți, eseul cinematografic ”Popas Imperial” regizat de cineaștii Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis, având un scenariu propus de Bianca Beatrice Michi, aduce în fața spectatorilor tărâmul fantastic al Vienei din perioada de studenție a marelui compozitor Ciprian Porumbescu.

În perioada studenției sale, Porumbescu s-a bucurat de privilegiul de a asista la concertele dirijate de Eduard Strauss în care orchestra a interpretat și compoziția sa unică, ‘Camelii’, precizează sursa citată.

”Strauss a cântat răpitor. A inclus, în programul Balului Asociației Albrecht Dürer, din 1880, valsul meu ‘Florile dalbe’, ce se va numi, mai apoi, ‘Camelii’, dedicat Theresei Ed. Kaunitz, patroana petrecerii tinerilor”, nota Porumbescu în jurnalul său.

De la măreția clădirilor și experiențele muzicale alături de Eduard Strauss și până la mărturisirile aparent banale ale traiului de zi cu zi, cu lipsuri și bucurii mărunte, filmul își propune să surprindă un moment aparte al parcursului artistic al marelui creator, cu un destin foarte apropiat de cel al lui Mihai Eminescu, care a poposit, la rândul sau, în capitala imperiului.

”Fără a avea pretenția de reconstitui atmosfera vieneză din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, documentarul surprinde imagini rămase pe retina și în mintea tânărului muzician în simplitatea lor originară, imagini care se nasc din amplul univers epistolar pe care Porumbescu îl dezvăluie familiei sale. Rămân astfel fidelă dezideratului insuflat de maestrul meu spiritual, acad. Alexandru Surdu, de a continua să clădesc monumente pentru eroii culturii române”, a afirmat Bianca Beatrice Michi, autorul conceptului și al scenariului filmului, cercetător în filosofie.

”De fiecare dată când am avut prilejul, am argumentat de ce personalitățile culturii române, fie că sunt actori, regizori, compozitori sau poeți, sunt în același plan cu personalitățile lumii. Omagierea lui Ciprian Porumbescu de la Ateneul Român demonstrează încă odată că este de aceeași forță artistică precum Strauss. Așa cum și caietele lui Eminescu sunt de aceeași valoare ca ale lui Leonardo Da Vinci. Mă doare când aud, în repetate rânduri, că noi, românii, dacă ne-am fi născut în alte țări, am fi fost de altă talie. Valoarea culturală și artistică este oricând comparabilă cu cea a marilor artiști ai lumii”, a declarat regizorul Cristian Radu Nema.

Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna aduce în fața publicului din București esența muzicii vieneze autentice, realizând o interpretare impecabilă a lucrărilor lui Strauss și ale contemporanilor săi. Orchestra, formată din muzicieni experimentați care au crescut sau au studiat în Viena, va aduce la viață magia acelei perioade fastuoase, unde valsurile, operetele și balurile elegante dominau atmosfera.

Celebrele valsuri ”Dunărea albastră”, ”Sânge vienez”, ”Valsul împăratului” și ”Marșul Radetzky” sunt doar câteva dintre capodoperele care vor putea fi ascultate în cadrul concertului.

Seara va fi completată de arii spectaculoase, interpretate de soliștii orchestrei care vor adăuga o notă suplimentară de farmec și eleganță muzicii deja îndrăgite a lui Strauss, se arată în comunicat.

Biletele, cu prețuri cuprinse între 329 lei și 629 lei, sunt disponibile pe bilete.ro, entertix.ro, eventim.ro, iabilet.ro, myticket.ro.