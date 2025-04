Filme coproduse în România, selecționate la Cannes

Avanpost, lider în producția și postproducția de film din Europa de Est, sărbătorește selecția a trei filme în secțiuni majore ale Festivalului de la Cannes 2025.

Avanpost, lider în producția și postproducția de film din Europa de Est, are plăcerea de a anunța implicarea sa esențială în trei filme selecționate oficial la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Compania a coprodus, finanțat și postprodus aceste trei proiecte cinematografice de referință, fiecare fiind prezent într-una dintre cele mai prestigioase secțiuni ale festivalului.

Competiția Oficială – Two Prosecutors, regia Sergei Loznitsa

Selecționat în competiția principală, Two Prosecutors este cel mai recent film de ficțiune al

regizorului ucrainean Sergei Loznitsa. Acțiunea are loc în timpul Marii Terori staliniste din 1937 și

urmărește povestea unui tânăr procuror care descoperă o scrisoare disperată a unui deținut și

îndrăznește să înfrunte sistemul represiv sovietic. Bazat pe un roman de Georgy Demidov, filmul

îi are în distribuție pe Aleksandr Kuznetsov și Anatoli Bely. Avanpost a fost partener de coproducție și a asigurat etapele finale de postproducție în colaborare cu parteneri din Franța,

Germania, Țările de Jos, Letonia și Lituania.

Un Certain Regard – O Riso e a Faca, regia Pedro Pinho

Selectat în secțiunea Un Certain Regard, O Riso e a Faca (Râsul și cuțitul), semnat de regizorul

portughez Pedro Pinho, explorează granița fină dintre farsă și tragedie în societatea

contemporană. Avanpost a asigurat postproducția filmului, contribuind decisiv la conturarea

universului vizual și narativ unic al acestuia.

Semaine de la Critique – Alișveriș, regia Vasile Todinca

Scurtmetrajul Alișveriș, regizat de tânărul cineast român Vasile Todinca, a fost selectat în

prestigioasa Săptămână a Criticii. În cele 15 minute, filmul urmărește povestea Tatianei, o femeie

rămasă fără loc de muncă și obligată să-și vândă lucrurile personale pentru a supraviețui. Când ajunge la ultimul obiect valoros – patul – este forțată să decidă dacă îl vinde pentru a-și plăti chiria.

Avanpost a susținut acest proiect atât prin coproducție, cât și prin postproducție.

Fondată în 2010, Avanpost este astăzi cel mai avansat studio integrat de producție și postproducție din Europa de Est, cu o echipă formată din peste 50 de artiști și producători.

Compania oferă servicii complete, de la dezvoltare la livrarea finală a filmelor, contribuind la

realizarea unor opere cinematografice premiate la nivel internațional.

Această recunoaștere la Cannes 2025 confirmă angajamentul Avanpost de a susține excelența

cinematografică și vocile autentice ale filmului european și internațional.