Fiul unei polițiste a făcut prăpăd

”Sunt șase victime rănite, două victime decedate”, a precizat, într-o conferință de presă, Lawrence Revell, șeful poliției din Tallahassee, orașul în care a avut loc tragedia.

Potrivit forțelor de ordine, suspectul este fiul unei agente a șerifului local – ajutor de şerif – și era student la universitatea în care a comis atacul.

El a folosit o armă aparținând mamei sale, care lucrează în comitatul Leon de 18 ani.

Cele două persoane care au murit nu erau studenţi,

Împuşcăturile au început în jurul orei locale 11:50 a.m. (18.50 ora României). Poliţia l-a împuşcat pe atacator şi l-a luat în custodie.

Cinci persoane, inclusiv atacatorul, au fost duse la spital cu plăgi împuşcate.

Once again, if you’re keeping count, the Florida State University shooter has been identified:

– Not a drag queen

– Not a trans person

– Not an immigrant

– Not woke

– Not DEI

Just a white trump supporter. pic.twitter.com/Z71wQOAzbH

— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 17, 2025