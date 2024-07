Fostul ambasador Zuckerman ”nu vede niciun plan economic în România„

Fostul ambasador american la București Adrian Zuckerman a declarat, sâmbătă, în emisiunea Check Media, că România ar avea numai de câștigat în cazul unei reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă, dar și că statul român nu are un plan economic pentru următorii ani, potrivit B1Tv.

“Ridicat taxele nu e un plan economic. Împrumutând mai mulți bani nu e un plan economic. Nu există un plan economic pe care să îl văd. Trebuie să fie adresată economia, trebuie să fie adresată corupția, trebuie să fie adresată legile judiciare ca lumea să aibă încredere să investească bani, să vină în România și trebuie să facă pentru ea singură. Împrumutând și crezând că e un mare succes că a primit bani europeni să facă încă 10 km de șosea nu e un mare succes.

Asta e o pierdere. România trebuie să facă pentru România. Numai 30% din oamenii din România lucrează la privat. Restul ori nu lucrează sau lucrează pentru Guvern sau pentru companiile statului. Sunt 1.400 de companii ale statului și majoritatea pierd bani.

Numai câteva companii fac bani și alea nu fac cât ar trebui să facă pentru că sunt controlate de stat. Trebuie să dea drumul la o piață liberă. Nu vor să facă asta și PSD a împins o lege acum câțiva nai ca să nus e poată privatiza aceste companii. Până nu e o piață liberă, în România nu contează cine e la Casa Albă”.

“În opinia mea, o să fie numai bine pentru România, pentru că depinzând ce administrație e aleasă în noiembrie, dacă vine administrația Trump eu cred că lucrurile o să fie foarte foarte bune. Cred că o să fie o foarte mare dezvoltare economică, o mare dezvoltare și creștere militară și cred că o să fie multă prosperitate, nu numai în România, dar și pentru Europa de Est și pentru toată Europa”.

Întâlnirea dintre Trump și Viktor Orban

“Eu nu aș spune că este o prietenie. Eu aș spune că este o discuție unde președintele Trump vorbește cu toată lumea. Vreau să vă readuc aminte când președintele Trump a venit acum 4-5 ani stătea la masă cu Xi Jinping, avea o discuție foarte politicoasă și zburau rachete să bombardeze, așa e el, un om politicos. S-a întâlnit și cu alții, cu președintele Duda, din Polonia, și cu alți lideri mondiali și ascultă pe toată lumea ca să poată să găsească cel mai bun răspuns la probleme”.

România, în actualul context geopolitic

România trebuie să acționeze pentru a-și îndeplini propriile interese și trebuie “să se dezobișnuiască să primească un pește și trebuie să înceapă să învețe cum să pescuiască”.

“România ar trebui să facă pentru România, fără să țină seama de cine e la Casa Albă sau altundeva. România în opinia mea a uitat să facă cel mai bun interes al României, și asta e cel mai important lucru. Eu am fost întrebat când am fost ambasador de oameni de afaceri și nu o să uit niciodată, eram în Timișoara cred și m-a întrebat cineva: ce ai de gând să faci pentru noi? Eu am spus: nu am de gând să fac nimic pentru tine. Cum adică, de ce ai venit aici? Și am spus: tu trebuie să te gândești ce trebuie să faci, cum trebuie să dezvolți, ce proiecte trebuie să faci. Nimeni nu o să facă pentru România. România trebuie să se dezobișnuiască să primească un pește și trebuie să înceapă să învețe cum să pescuiască. Asta este cea mai mare problemă pe care eu o văd în România”, a conchis Zuckerman.