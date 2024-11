Fotbalist omorât de trăsnet. Momentul teribil

Fotbalistul din Peru José Hugo de la Cruz Meza a murit, duminică, la câteva ore după ce a fost lovit de trăsnet chiar pe teren. Portarul Juan Choca a fost, de asemenea, grav rănit.

Incidentul s-a petrecut la Estadio Coto Coto din Chicha, unde Juventud Bellavista şi Familia Chocca jucau un meci pe furtună. Trăsnetul a lovit când meciul tocmai fusese oprit, iar jucătorii părăseau terenul.

Lightning kills player during soccer match in Peru,One player died and several were injured.The victim has been identified as defender José Hugo de la Cruz Meza, who was playing as a back; additionally, goalkeeper Juan Choca is in critical condition with severe burns. pic.twitter.com/5qjOaIwJG6

