Fair Play (fotoreportaj)

Ion-Oroles Manolache

Minți intens concentrate, descătușate într-o lume plină de culoare și aventuri, și-au dat întâlnire la a treia ediție a Poli E-FEST, cel mai mare concurs dedicat jocurilor video. Trei zone mari din campusul Politehnicii București s-au amenajat special pentru gamerii ajunși în finala competiției ce are loc anul acesta între 10 și 13 aprilie.

Pe zecile de mese se vedeau, răzlețite printre mouse-uri și tastaturi, cafele pe jumătate-ngurgitate, cola, ceaiuri, băuturi energizante, cartofi, cutii cu resturi de pizza, altele cu pui shanghai, căști, laptopuri dedicate, monitoare cu timpi de răspuns hiperluminici, PC-uri ultra-megabyte, haine îngrămădite…

Studenți voluntari ai Politehnicii au susținut competiția distrându-se cu jocuri vintage (Doom, Counter Strike 1.6 și Tarzan) pe calculatoare ,,de la începutul secolului″.

Programul competițional: 10 aprilie – Counter Strike, 11 aprilie – League of Legends, 12 aprilie – finalele Counter Strike, FIFA și Mortal Kombat, 13 aprilie – finala League of Legends. Câștigătorii finalelor vor fi răsplătiți cash, după cum urmează: 8000 de euro pentru League of Legends, 8000 de euro pentru Counter Strike, 5000 de euro pentru FIFA, 5000 de euro pentru Mortal Kombat.

Mai jos, imagini de la eveniment