(Fotoreportaj) Piața Victoriei. Preludiul grevei generale

22 iulie 2025 Ion-Oroles Manolache

Protestele au reînceput în Piața Victoriei, după numai o zi de pauză. Angajați ai CFR Călători, transportatori feroviari, energeticieni, mineri, lucrători din sănătate, silvicultori, polițiști și rezerviști militari au revenit astăzi la Guvern.

La ora anunțată pentru începerea protestului, vibra aerul fierbinte de țiuitul vuvuzelelor. Marea de steaguri vălurea canicula pe frunțile brobonite ale sutelor de sindicaliști veniți din multe județe și orașe românești. Manifestanții s-au pornit cu un ,,Uuooo!″. Strigătul a umplut Piața Victoriei de durerea celor care nu renunță, ci se ridică iar și iar, chiar înfrânți de mii de ori.

Din boxele așezate în fața scenei s-au auzit Corul Vânătorilor, Deșteaptă-te române și alte câteva imnuri. Apoi, de pe scenă s-a făcut apel la unitate și au început discursurile ce oglindeau nemulțumirile, umilințele, lipsurile, nedreptățile.

A fost invocată amenințarea la securitatea națională. S-a spus că măsurile luate de guvern duc la sărăcirea populației și că austeritatea nu este reformă. Au cerut impozitarea ,,asasinilor economici″ pe cifra de afaceri, nu pe profitul declarat zero. Au cerut că măsurile să fie luate cu consultarea partenerilor sociali și a specialiștilor. Au transmis insistent guvernului să nu distrugă tot ceea ce funcționează. S-a vorbit despre cauzele deficitului bugetar și ale altor lucruri controversate: ,,Au cumpărat milioane de vaccinuri în plus pe care noi le plătim și astăzi… În 1989 eram pe zero. Au venit ei și ne-au îndatorat 56 la sută din produsul intern brut.″ Și-au exprimat hotărârea de a reveni pe 8 septembrie cu grevă generală de 50.000 de oameni în Piața Victoriei, dacă revendicările nu vor fi soluționate. Au cerut demisia Guvernului.

A existat anterior solicitarea oficială ca o delegație formată din reprezentanți ai sindicatelor prezente la manifestație să se întâlnească astăzi cu premierul Ilie Bolojan și alți membri ai Guvernului:

„Vă adresăm solicitarea, dacă este posibil, ca marți, 22 iulie 2025, începând cu ora 13:00, o delegație formată din reprezentanți ai organizațiilor sindicale prezente la protest, din cadrul Confederației Sindicale Naționale Meridian, Federației Sindicatelor Silva, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari și Federația Națională a Muncii, să fie primită la discuții cu conducerea Guvernului, pentru a vă prezenta revendicările noastre”. Unul dintre vorbitori nu era încrezător că întâlnirea va avea loc: ,, Astăzi nu cred că vom fi primiți la discuții cu Guvernul Bolojan. Așa ceva nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Să le fie rușine!″

Mai jos, imagini de la protest