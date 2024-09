Frustrări la Națională și după victorie

Fotbalistul echipei naţionale a României, Valentin Mihăilă, după victoria cu 3-0 din deplasare cu Kosovo, din Liga Naţiunilor, că pentru el este frustrant că nu reuşeşte să marcheze, deşi îşi creează numeroase ocazii.

„A fost o victorie categorică. A trebuit să ne adaptăm la terenul de joc, la public, la adversar, am reuşit să facem toate aceste lucruri şi asta s-a văzut în final pe tabelă. Ne-au motivat huiduielile publicului, însă nu trebuie să îi băgăm în seamă pe suporterii adverşi, le-am arătat tabela la final şi asta a fost. Mă înţeleg foarte bine cu Dennis Man, păcat că nu am reuşit să marchez la acea combinaţie… îmi pare rău. E frustrant pentru mine că nu reuşesc să marchez la naţională. S-au strâns deja 4-5 meciuri oficiale în care îmi creez o grămadă de ocazii şi nu reuşesc să fructific. Sper să sparg gheaţa, să marchez la următorul meci. Am fost aproape azi, am lovit de două ori bara, apoi golul lui Drăguş din şutul meu respins de portar. E bine că îmi creez ocazii, dar trebuie să şi finalizez”, a afirmat Mihăilă la postul Digisport.

„Avem încredere în noi, am creat acest grup şi trebuie să îl ducem mai departe. Suntem un grup unit şi cu noul selecţioner în spate sigur vom face o treabă bună. Pe Mircea Lucescu îl cunoaştem de când suntem mici… nu mai are sens să vorbim despre dânsul, ce experienţă, ce istorie are în spate. Avem doar de învăţat de la dânsul”, a adăugat fotbalistul.

Naţionala de fotbal a României, la redebutul lui Mircea Lucescu, a învins fără drept de apel selecţionata Kosovo, cu scorul de 3-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul ”Fadil Volkri” din Prishtina, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

România va juca următorul meci luni, pe Stadionul Steaua din Capitală, contra Lituaniei (21:45).