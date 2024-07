Gabriela Ruse trece în turul 2 la Unicredit Iași Open 

Fără suplețea și grația de altădată, jucătoarea noastră, Gabriela Ruse a obținut victoria în trei seturi contra rusoaicei Anastasia Tikhonova, cu 6-3, 5-7, 6-1. Dacă primul act a fost la discreția româncei, în cel de-al doilea s-au schimbat lucrurile. La 1-1, Gabi a servit slab, ceea ce i-a permis adversarei să returneze din prima foarte multe mingi pe care le transformă în puncte.

Firește că Anastasia a reușit break-ul și a preluat conducerea ducând scorul la 4-1 pentru ea.

Pauza dintre game-uri a fost benefică pentru Ruse și după ce s-a întors pe teren, s-a uitat spre echipa proprie și a cerut să fie încurajată. Bătând cu palma în mușchiul piciorului drept, un gest comun la majoritatea jucătoarelor din circuit, Gabi strigă către a ei ” Haide, ziceți-mi ceva : Let’s go. Come on „.

Antrenorul se conformează și orice gest sau mișcare a Gabrielei sunt urmate de ” Haide Gabi „. Ca printr-un miracol, efectul e cel scontat și favorita publicului ieșean egalează la 4. Dar imediat urmează rebreakul. 5-4 pentru Tikhonova. Servește tot ea și își pierde serviciul. Rebreak Gabi Ruse. 5-5.

Un set plin de breakuri și rebreakuri.

Gabi mai scapă un ” Nu știu ce am, că dau toate mingile numai în bandă „. Rebreak Anastasia și după ce își adjudecă serviciul închide setul 2 cu 7-5.

Așadar a urmat decisivul.

Experiența și plusul de valoarea și-au spus cuvântul.

Gabriela Ruse a jucat fără greșeală, a servit perfect, a căutat liniile și a folosit rapid schimbul de direcții.

Aproape toate mingile au găsit cu ușurință colțul terenului advers și scorul a ajuns la un neverosimil 5-0 pentru româncă.

Anastasia Tikhonova se resemnase, nu putea să țină piept taifunului, nemairămânându-i decât să protesteze la arbitra de scaun, când și când, că mașina a arătat greșit minge bună, deși a fost aut.

La interviul de după meci, Gabriela Ruse i-a declarat Alexandrei Dulgheru că e bucuroasă pentru prima ei victorie la Iași și că își cere scuze pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut când comportamentul său nu a fost prea sportiv.

Corespondență de la Iași pentru Cotidianul.ro, Florin Bălțătoiu.

Acest articol este susținut de brandul românesc de sucuri bio Melissimo.