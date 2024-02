Gafă după gafă: Biden s-a pierdut iar în timp

Preşedintele american Joe Biden a evocat din greşeală, la un eveniment de campanie, o conversaţie pe care a avut-o în 2021 cu Angela Merkel ca fiind una purtată cu fostul cancelar german Helmut Kohl, care a murit în 2017. Încurcătura, produsă miercuri, a fost a doua de acest gen de săptămâna aceasta.

La o recepţie desfăşurată la New York de strângere de fonduri pentru candidatura sa la scrutinul prezidenţial din noiembrie, când speră să obţină un al doilea mandat, Biden, în vârstă de 81 de ani, a modificat discursul standard pregătit pentru ocazie incluzând referirea la Kohl în loc de Angela Merkel, care era la putere atunci când a avut loc conversaţia menţionată de preşedinte, şi anume summitul G7 din 2021.

Biden a amintit de asaltul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, când susţinători ai preşedintelui în exerciţiu de atunci, Donald Trump – cu care s-ar putea confrunta din nou în noiembrie – au încercat să împiedice certificarea victoriei sale în alegeri.

„Când am fost ales preşedinte prima dată, m-am dus la o reuniune a G7 cu şapte şefi de stat din Europa şi Marea Britanie. M-am aşezat şi am spus: ‘Ei bine, America s-a întors’, iar preşedintele Franţei s-a uitat la mine şi a zis: ‘Pentru cât timp?’ Eu nu am gândit niciodată aşa”, a relatat liderul de la Casa Albă.

„Pe urmă Helmut Kohl din Germania s-a uitat la mine şi a spus: ‘Ce aţi spune, domnule preşedinte, dacă mâine dimineaţă aţi citi London Times şi aţi afla că 1.000 de indivizi au spart uşile Parlamentului britanic şi au omorât oameni, cu intenţia de a-l împiedica pe prim-ministru să-şi preia funcţia?”, a continuat Biden.

Casa Albă nu a comentat deocamdată; remarcile sale au fost consemnate de ziariştii care îl însoţeau, presa având permisiunea de a lua notiţe, dar nu şi de a filma sau înregistra la astfel de reuniuni.

Zilele trecute, referindu-se tot la summitul G7 din 2021, Biden l-a încurcat pe preşedintele francez Emmanuel Macron cu predecesorul său Francois Mitterrand, care s-a aflat la putere din 1981 până în 1995 şi a decedat în 1996.

Şi Donald Trump, în vârstă de 77 de ani, a făcut confuzii similare, încurcând-o recent pe rivala sa la nominalizarea republicană Nikki Haley cu fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi.