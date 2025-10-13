Gaz pentru sud-vestul județului Dolj

Zeci de mii de oameni din 13 comune doljene plus orașul Calafat va beneficia în curând de alimentare cu gaze naturale.

Transgaz a scos la licitație în SICAP un contract pentru realizarea gazoductului Segarcea – Băilești – Calafat – Plenița, care urmează să aducă gazul în sud-vestul județului Dolj.

Populația din zonă nu este alimentată cu gaze naturale din cauza lipsei conductelor de transport a gazelor naturale, folosind acum pentru încălzire lemne de foc, cărbune și păcură.

Realizarea acestei conducte pe o lungime de 110 kilometri va costa 244 milioane lei și va dura 18 luni de la semnarea contractului cu antreprenorul general.

Dezvoltarea zonei de Sud – Est a județului Dolj aferentă decadei 1990 -2000 a făcut ca orașele Băilești și Calafat să fie ridicate la rang de municipii. In lipsa infrastructurii de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze a zonei respective, Transgaz a demarat încă în anul 2003 o serie de studii atât pentru îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a zonei Craiova, cât și pentru crearea unei infrastructuri de transport gaze naturale pe direcția Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat.

Execuția Conductei Craiova – Segarcea a fost finalizată în anul 2021, având o lungime de 39,5 kilometri. La finalizarea ei, s-a identificat oportunitatea continuării acțiunii de realizare a conductei de transport gaze naturale de la localitatea Segarcea spre Băilești, inclusiv alimentarea localității Plenița și în continuare de la Băilești până la Calafat.