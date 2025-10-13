Gaz pentru sud-vestul județului Dolj

Zeci de mii de oameni din 13 comune doljene plus orașul Calafat va beneficia în curând de alimentare cu gaze naturale.
Transgaz a scos la licitație în SICAP un contract pentru realizarea gazoductului Segarcea – Băilești – Calafat – Plenița, care urmează să aducă gazul în sud-vestul județului Dolj.
Populația din zonă nu este alimentată cu gaze naturale din cauza lipsei conductelor de transport a gazelor naturale, folosind acum pentru încălzire lemne de foc, cărbune și păcură.
Realizarea acestei conducte pe o lungime de 110 kilometri va costa 244 milioane lei și va dura 18 luni de la semnarea contractului cu antreprenorul general.
Dezvoltarea zonei de Sud – Est a județului Dolj aferentă decadei 1990 -2000 a făcut ca orașele Băilești și Calafat să fie ridicate la rang de municipii. In lipsa infrastructurii de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze a zonei respective, Transgaz a demarat încă în anul 2003 o serie de studii atât pentru îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a zonei Craiova, cât și pentru crearea unei infrastructuri de transport gaze naturale pe direcția Craiova – Segarcea – Băilești – Calafat.
Execuția Conductei Craiova – Segarcea a fost finalizată în anul 2021, având o lungime de 39,5 kilometri. La finalizarea ei, s-a identificat oportunitatea continuării acțiunii de realizare a conductei de transport gaze naturale de la localitatea Segarcea spre Băilești, inclusiv alimentarea localității Plenița și în continuare de la Băilești până la Calafat.
Si ceilalti din restul tarii, care nu au acces la gaze, pe cand? Suntem pe primul loc in UE la productia de gaze naturale dar avem o sumedenie de localitati care nu au acces la acestea. Pana si ungurii au gaze in toate localitatile, iar ei au productie zero. Poate ca seful vejnic al Transgazului ar trebui totusi schimbat. De fapt toata conducerea Romaniei ar trebui schimbata pentru totala incompetenta si ticalosie…