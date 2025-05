În ultima zi de campanie, George Simion și Călin Georgescu au fost în direct la Realitatea Plus.

George Simion: „Îmi cunosc rolul și locul, fac parte dintr-o echipă care redă demnitatea poporului român și a știut să nu se vândă nici pentru toți arginții din lume.

Pentru mine ce a fost o lecție și pentru mulți dintre români este dimensiunea robiei, felul în care foarte mulți oameni pe care îi credeam de bună credință au spus că dacă s-ar fi terminat totul pe 8 decembrie nu ar fi realizat ce se întâmplă, de fapt, cu noi”.

„Nici eu și nici George nu suntem perfecți, dar avem în inimă și minte doar interesul poporului român.

”Vrem interesul oamenilor pe primul loc. În ultimele luni și eu și George am făcut interviuri care au culminat cu Tucker Carlson. Acestea sunt mai multe decât ce au făcut băieții din sistem în ultimii 35 de ani. Avem credibilitate la nivel internațional pentru că apărăm omul simplu în fața sistemului. E lupta dintre bine și rău. Le mulțumesc celor care ne-au votat. Le cerem iertare celor care le-am greșit! Suntem oameni. Fac apel la diaspora să vină în număr mare să voteze cu cine vor dar să vină. E un act istoric, sistemul e șocat. Cei care mint sau acceptă minciuna o fac pentru că le este frică de adevăr. Avem nevoie de adevăr, pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Suntem într-o alegere duhovnicească pentru a salva sufletul națiunii române. Ai nevoie să-l iubești pe Dumnezeu.

”E punctul final! Nu doar în România, ci peste tot în lume„

”Avem nevoie de parteneriate bazate pe respect și demnitate. Va fi un minister al Românilor de Pretutindeni, care vor rezolva problemele celor de afară, nu mai spun de probleme grave. Și va fi ZERO toleranță pentru droguri, pentru violența împotriva femeilor și copiilor și ZERO împotriva corupției și nepotismului. Voi avea consilier pe cineva din partea celor cu dizabilități. Nu ai dreptul să nu-ți pese. Nu ne-am luptat pentru jucării, ci pentru drepturile noastre. Cel care se luptă pentru neam și Dumnezeu, nu va fi niciodată învins.”

”Nu ne vom retrage din nicio alianță!

”Vom coopera (…), asta este politica noastră externă cu toate statele lumii și vom avea rapoarte corecte, dar nu ne vom lăsa îngenuncheați. Mă întorc din Franța, de unde am trimis niște mesaje e suficiente, pentru că eu m-am săturat ca aici, în România, să fie trimiși ambasadori, emisari, care să umilească poporul român, să nesocotească decizia poporului român așa cum au făcut-o în decembrie 2024 și de atunci încoace. Și de aceea am vrut ca mesajul meu să ajungă la Pari, pentru ca să înțeleagă că România nu va mai fi o colonie. România este un stat cu drepturi depline în toate alianțele din care face parte și nu ne vom retrage din nicio alianță.

Singura direcție pro-occidentală este reprezentată de această echipă care are susținerea poporului român și își dorește să aibă în continuare la conducere SUA. Cei care își închipuie că pot elimina SUA din această ecuație nu înțeleg nimic din geopolitică, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în jur. Tocmai de aceea, noi vom asigura pace, colaborarea (…)”.

Călin Georgescu: „America e pe primul loc. Politica externă înseamnă SUA. Totul facem cu ei. Dar avem China, Rusia, Brazilia. E de neimaginat să ai relații de frondă, necolegiale, de respect minimal. Avem de recuperat și la capitolul absorbția fondurilor UE. Până acum nu am atras banii UE din cauza incompetenței celor de la stat”.