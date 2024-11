George Simion: Ne apropiem în România de o dictatură

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat astăzi, 15 noiembrie, la Parlament, Planul Simion pentru reconstrucția României.

Cele 200 de măsuri au fost prezentate de specialiști în domenii cheie, precum educație, sănătate, agricultură, spcialiști care vor face parte din viitoarea guvernare AUR.

În debutul evenimentului, președintele AUR, George Simion, a vorbit despre nevoia unei reorganizări administrative, criticând modul de guvernare al coaliției PNL-PSD.

„Programul nostru spune că va trebui să reducem numărul de oameni angajați la stat de la 1,3 milioane la 800 de mii în următorii 10 ani, având ca țintă administrația locală și centrală. Sunt prea mulți care freacă menta, iar această reformă administrativă prevede 300 de parlamentari, 12 ministere, 50 de secretari de stat și desființarea a două treimi din instituțiile locale și centrale. În loc de 3200 primării vom avea 1141 de primării, consilii locale. Lucrul ăsta trebuie făcut dacă nu vrem ca România să falimenteze. (…) Sunt mândru că am reușit să acordăm importanța cuvenită unor domenii uitate- drepturile și libertățile fundamentale grav lovite în timpul pandemiei. Ne apropiem ușor, ușor și în România de o dictatură a corectitudinii politice, de o cenzură care aduce aminte de perioadele totalitare. Protecția socială, securitatea demografică sunt alte domenii importante pentru România. Avem un partid aflat la guvernare, cel mai mare partid din România ar trebui să se ocupe de protecție socială și în loc de asta oferă vouchere și pomeni care nu scot românii din sărăcie, îi lasă acolo șantajabili, pradă primarilor care se folosesc de ei ca masă de manevră electorală”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Marius Lulea, propunerea de prim-ministru al AUR, a vorbit despre taxele uriașe care au îngenuncheat companiile românești.

„Oricâte taxe am pune, dacă firmele românești au conturile goale nu ai de unde să iei banii. 90% din companiile din România abia supraviețuiesc de la o lună la alta. Trebuie să rezolvăm altă problemă. Ei îi amenință pe români cu reforma fiscală. După alegeri urmează creșteri de taxe și impozite. Noi vom face invers: Trebuie să scădem cheltuielile statului, asta înseamnă reformă administrativă, reducerea numărului de instituții și debirocratizarea statului. Trebuie să reducem din bicrocrați aproximativ 200.000, nu medici sau profesori. Vom face acest lucru etapizat, în trei-patru ani problema să fie soluțională, economia la buget o să fie de 10 miliade de euro. Dar mutându-i din zona de stat în zona privată, fără să aduci oameni din Asia, mai avem o creștere la PIB de 30 de miliarde de euro dacă folosim resursa umană. Luăm 10 miliarde de euro și îi ducem în investiții”, a declarat Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR.

Nivelul de trai al angajaților reprezintă, de asemenea, o prioritate pentru AUR. Alianța propune reducerea taxării muncii la maximum 25%, în condițiile în care, în prezent, jumătate din salariul unui angajat ajunge la stat, pe contribuții.

„Avem impozite și rețineri salariale de peste 30%, tot ce se depășește nu este corect să fie reținut din plata muncii unui om. Mai grav este că persoanele, după o viață de muncă ajung cu o pensie sub coșul minim, care înseamnă zonă de sărăcie. Și mai grav este că această sumă este impozitată. Distrugerea care s-a practicat în România de către o societate care a avut putere să intervină în situația noastră și să distrugă, să vândă, să împrumute și să ne aducă la nivelul de acum trebuie să înceteze”, a declarat Dorina Barcari, propunerea AUR pentru ministerul Forței de Muncă și Pensiilor.

AUR își propune creșterea demografiei, dar și întoarcerea românilor din diaspora. Pentru asta, Planul Simion vine cu proiectul fondului locativ, care prevede construcția de case la prețuri accesibile.

„Planul Simion pentru locuințe este un plan real. Noi ne propunem să realizăm un milion de locuințe în 10 ani. Și da, este posibil, pentru că noi deja am început să construim case, la Giurgiu, pentru o familie a cărei case a luat foc. Acea locuință a fost construită cu suma de 30.000 de euro. Construim în Galați un complex de opt locuințe, cu maximum 35.000 de euro pe locuință. Se poate, dacă terenul este pus la dispoziție de stat, de autoritatea centrală sau locală. Ministerul Economiei are doar în București în proprietate 400.000 de mp de teren, adică 40 de hectare. Tot ministerul Economiei are la nivel național alte 4 milioane de mp de teren. Deci se poate ca statul să pună la dispoziție terenul, proiectarea, avizarea, iar Guvernul să își asume construcția acestor locuințe”, a declarat Gianina Șerban, actual parlamentar și candidat pe listele AUR Ilfov.

Petrișor Peiu, candidat AUR la alegerile parlamentare și propunerea AUR de ministru al Economiei, a vorbit despre bilanțul guvernării PNL și PSD, guvernare care a dus România în pragul falimentului.

„Acum două săptămâni Guvernul a trimis CE un anumit plan bugear structurar, planul fiscal pe șapte ani. Acolo scrie negru pe alb că la sfârșitul trimestrului 1 al anului următor propunerea de reformă fiscală va veni de la Banca Mondială. Deci ce discutăm noi sunt chestiuni de seminar, pentru că actuala coaliție a plănuit să delege unei instituții în afara României responsabilitate de a ne spune cum va arăta România în ultimii șapte ani. Ce creionăm noi aici va pleca de la corecția situației existente azi, care este mult degradată față de ce vorbeam. Am pierdut un milion de oameni, de la 20 de milioane de oameni acum patru ani suntem la 19 milioane de oameni acum, cea mai mare scădere procentuală a populației din UE. Avem cea mai mare inflație, am cedat armament de 1,1 mld de dolari și nimeni nu ne spune unde se va duce acest miliard. Statul are de returnat aproape 6 mld euro încasați ilegal de guvern de la producătorii de energie. (…) În fiecare an deficitul bugetar a depășit 6% din PIB, dublu față de cât ne dă voie Tratatul de la Maastricht și orice normă de prudență fiscală. (…) Educația- campioană europeană este România la abandonul școlar. Peste 16%, adică unul din șase copii părăsesc prematur școala. 19 școli, dintre care 11 în București, în care se învață încă în trei schimburi. Jumătate dintre tinerii unei generații promovează bacalaureatul și doar un sfert termină o facultate. Media în UE este de 40% pentru facultate. Salariul din sectorul educației e al treilea cel mai mic salariu din totalul economiei naționale. Un salariu mai mic regăsim în cultură”, a spus Petrișor Peiu.

Planul Simion poate fi consultat în integralitate pe site-ul: https://programaur.ro/

