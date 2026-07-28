George Simion vorbește despre cele trei drone doborâte în trei zile: „Ne exprimăm speranța că atacurile, și dintr-o parte, și din alta, nu sunt intenționate”

La cinci zile după doborârea primei drone pe teritoriul României de către armată, cu un avion F-16, liderul AUR George Simion a rupt în sfârșit tăcerea despre acest eveniment. Într-o conferință de presă, George Simion a condamnat războiul dus de Rusia în Ucraina. Totuși, liderul AUR a vorbit despre faptul că speră că nici Rusia, nici Ucraina, nu atacă România intenționat.

„Aș vrea să felicit armata română, așii manșei care au reușit să facă lucruri incredibile. Poziția noastră exprimată clar de către AUR, de Petrișor Peiu, felicităm armata română, dezavuăm faptul că acești profesionișt au soldele pe care le au și nu au dotările necesare. Dac minuni și salvează țara. Condamnăm războiul de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei.

Statul român nu a investit, ca dotări, în ce era normal și firesc: radare antidronă, sisteme de mitraliere, elicoptere plasate în preajma graniței și să doboare aceste drone. Trebuie să condamnăm orice stat care e în spatele acestor atacuri cu dronă. Ne exprimăm speranța că atacurile, și dintr-o parte, și din alta, nu sunt intenționate, ci sunt o consecință al războiului de agresiune început acum 4 ani”, a spus George Simion în cadrul conferinței de presă.

Simion: Nu regretăm că am atacat la CCR legea care permite doborârea dronelor

George Simion a fost întrebat despre legea care permite Armatei Române să doboare drone intrate ilegal în România. AUR nu doar că nu a votat inițiativa, dar a și atacat legea la CCR. Simion spune că nu regretă acele acțiuni.

„Sub nicio formă nu regretăm. Adversarii noștri politici care dețin pârghiile politice ne atacă vânturând aceeași aberație că noi am fi împotriva doborârii dronelor. Amintesc poziția și amendamentul depus atunci. Nu suntem de acord ca România să piardă din suveranitatea națională. Respectiv să cedeze comanda teatrelor de acțiune către alte țări.

Acea lege prevede, am avut o comandă italiană în unul dintre cazuri, nu au reușit să doboare drona, cu atât mai mult felicit soldații români. Problema de facto e slaba dotare a României în cazul acestor atacuri. Războaiele moderne nu se mai poartă cu tancuri. De asta nu înțelegem de ce dăm atâția bani pe tancuri prin SAFE”, susține șeful AUR.

„Sper ca guvernul să nu ne bage în război”

Totodată, șeful AUR a criticat mai multe decizii luate de liderii apărării românești. Acesta a vorbit și despre cedarea unui sistem Patriot Ucrainei.

„Că un ministru al apărării care se află pe plajă în Turcia zice același lucru pe care l-a zis și principalul partid de opoziție din România, dar ministrul e lăudat și apreciat, iar partidul de opoziție trebuie blamat, nu schimbă datele problemei. Nu avem decât un scut antirachetă care apără Cotroceniul, poate ar trebui mutat la Constanța. Nu ar trebui să cedăm sistemul Patriot, prioritatea e securitatea României.”

După conferință, Simion a mai răspuns întrebărilor reporterilor în drumul către Senat. Liderul AUR a fost întrebat dacă acțiunile diplomatice MAE, care a convocat ambasadorul Rusiei în România și a declarat drept inacceptabil un diplomat din misiunea Rusiei în România, ne-ar putea băga în război.

„Sper ca guvernul să nu ne bage în război”, a replicat scurt George Simion.