George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România

Președintele AUR, George Simion, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg. Discuția a avut loc în contextul crizei politice de la București, iar partidul a transmis că relația dintre România și SUA nu va fi afectată.

Reprezentanții AUR au anunțat întâlnirea printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„O întâlnire foarte bună astăzi între președintele AUR, George Simion, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

Indiferent de modul în care se va încheia actuala criză politică, relația dintre România și Statele Unite va rămâne puternică!”, a transmis AUR.



George Simion și Darryl Nirenberg s-au mai întâlnit și în trecut. Liderul AUR a vorbit în mai multe rânduri despre relația partidului său cu administrația americană.

Simion l-a numit „prieten al suveraniștilor”

În mai 2025, după ce Donald Trump a anunțat nominalizarea lui Darryl Nirenberg pentru postul de ambasador în România, George Simion l-a descris drept un apropiat al suveraniștilor. Liderul AUR susținea atunci că numirea diplomatului american reprezintă „exact modelul solicitat de noi la Washington D.C.”. El afirma și că partidul său are o linie directă de comunicare cu Departamentul de Stat.

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„Noul ambasador nu poate fi păcălit pentru că este un om cu coloană vertebrală și avertizez – eu i-am transmis de două ori domnului Bolojan de când a fost învestit ca președinte interimar – să aibă grijă că în interesul României este să aibă relații cu Statele Unite. Noi suntem singurii care avem o comunicare și o linie deschisă cu Departamentul de Stat”, declara Simion.

Darryl Nirenberg a preluat postul de ambasador după retragerea lui Kathleen Kavalec din serviciul diplomatic american.

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