George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România

George Simion și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, au discutat în plină criză politică. AUR susține că parteneriatul dintre București și Washington va rămâne solid, indiferent de deznodământ.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
George Simion s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România

Sursa FOTO: Facebook / AUR

George Simion și ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, au discutat în plină criză politică. AUR susține că parteneriatul dintre București și Washington va rămâne solid, indiferent de deznodământ.

Președintele AUR, George Simion, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg. Discuția a avut loc în contextul crizei politice de la București, iar partidul a transmis că relația dintre România și SUA nu va fi afectată.

Reprezentanții AUR au anunțat întâlnirea printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„O întâlnire foarte bună astăzi între președintele AUR, George Simion, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

Indiferent de modul în care se va încheia actuala criză politică, relația dintre România și Statele Unite va rămâne puternică!”, a transmis AUR.


George Simion și Darryl Nirenberg s-au mai întâlnit și în trecut. Liderul AUR a vorbit în mai multe rânduri despre relația partidului său cu administrația americană.

Simion l-a numit „prieten al suveraniștilor”

În mai 2025, după ce Donald Trump a anunțat nominalizarea lui Darryl Nirenberg pentru postul de ambasador în România, George Simion l-a descris drept un apropiat al suveraniștilor. Liderul AUR susținea atunci că numirea diplomatului american reprezintă „exact modelul solicitat de noi la Washington D.C.”. El afirma și că partidul său are o linie directă de comunicare cu Departamentul de Stat.

CITEȘTE ȘI

Simion și compania, poze cu solul lui Trump în România

„Noul ambasador nu poate fi păcălit pentru că este un om cu coloană vertebrală și avertizez – eu i-am transmis de două ori domnului Bolojan de când a fost învestit ca președinte interimar – să aibă grijă că în interesul României este să aibă relații cu Statele Unite. Noi suntem singurii care avem o comunicare și o linie deschisă cu Departamentul de Stat”, declara Simion.

Darryl Nirenberg a preluat postul de ambasador după retragerea lui Kathleen Kavalec din serviciul diplomatic american.

CITEȘTE ȘI

Ambasadorul american, Darryl Nirenberg, întâlnire cu directorul Companiei de Aeroporturi București: „Reconfirmă dialogul instituțional solid dintre cele două părți”

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro