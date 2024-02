Gest controversat. Trump, întrebat dacă e ”sănătos la cap”

Un gest ciudat i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă Trump e în deplinătatea facultăților mintale. Dezinvolt, fără doar și poate, de data aceasta gestul său e mai greu de ”tradus”

Ce vrea să transmită, ce să demonstreze?

Ce părere aveți?, întreabă Donal Trump, pe Truth Social

„Timp de atâția ani, oamenii au spus că eu și Elvis semănăm. Acum, această poză s-a răspândit peste tot.

Ce părere aveți?”, vrea să știe fostul președinte.

Seamănă sau nu cu Elvis Presley?

Și i-a răspuns și strategul democrat Johnny Palmadessa.

„Donald Trump are în mod clar demență”.

Donald Trum s-a mai comparat de-a lungul timpului și cu Nelson Mandela, și cu Abraham Lincoln, ba chiar și cu Mona Lisa, pictura lui da Vinci.

Ironiile au fost însă acum extrem de aspre.

O întreagă pledoarie despre personalitatea narcisistă a început să curgă pe rețelele sociale, semn că ironiile au lăsat fără drept de apel orice șansă ca Trump să își afle răspuns la întrebare…

Totuși, ce părere aveți?

“Narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. They need and seek too much attention and want people to admire them. People with this disorder may lack the ability to understand or care… pic.twitter.com/Je0H55VCx1

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 3, 2024