Gestul făcut de Dan Negru la 34 de ani de la Revoluție

Dan Negru a publicat pe Facebook lista copiilor care și-au pierdut viața în decembrie 1989, de care nimeni nu mai vorbește.

„Ați auzit vreodată de Cătălin Andronic? S-a născut pe 23 noiembrie ‘89 și pe 23 decembrie un glonț răzleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Avea o lună de viată!Înainte de a muri a agonizat o oră sub ochii părinților. 37 de copii au murit in decembrie ’89!

I-am sugerat cândva unui primar să aprobe ridicarea unui monument în amintirea copiilor de atunci. Nimeni și nimic nu mai amintește de ei. E 22 azi!

Le las numele lor mai jos!

Măcar asta să fie amintirea lor…

În ordinea vărstei la care au fost împușcați”, a scris Dan Negru.