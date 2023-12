„Gică” Orban a blocat ajutorul uriaș al UE pentru Ucraina

E oficial! Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri că a făcut uz de dreptul său de veto, în cadrul unui summit al Celor 27, la adoptarea unui nou sprijin bugetar al UE pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro, transmite AFP.

„Veto la fondurile suplimentare pentru Ucraina, veto la revizuirea bugetului multianual european, vom reveni asupra problemei anul viitor, după pregătiri corespunzătoare”, a scris el pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

În schimb, el nu şi-a folosit dreptul de veto joi la decizia liderilor UE de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova.

Liderii Uniunii Europene au eşuat în cursul nopţii de joi spre vineri în a convine Ungaria să-şi ridice vetoul asupra unui nou ajutor de 50 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei, după ce reuşiseră anterior să deschidă negocierile de aderare cu această ţară aflată în război şi cu Republica Moldova, notează AFP.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023