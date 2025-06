Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte: ”Am fost fricoși”

Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, duminică, că echipa națională de fotbal i s-a părut ”slabă” în înfrângerea cu 1-2 suferită în deplasare cu Austria, în preliminariile CM 2026, precizând că nu acesta este drumul pe care trebuie să meargă pentru a se califica la Mondiale.

”Naționala României mi s-a părut slabă în meciul cu Austria. Este unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-a făcut naționala României, am fost fricoși, fără inițiativă, ne-am lăsat dominați. Nu ăsta este drumul pe care trebuie să îl aibă naționala pentru a merge la Mondiale. Pe lângă șansă mai e nevoie să mai și producem ceva fotbal. Din păcate, nu am făcut-o aseară. Sper să fi fost un șoc care să ne trezească. Pentru că atât timp cât matematica ne mai dă voie să sperăm putem să o facem”, a afirmat Popescu, prezent la meciul de retragere al handbalistei Cristina Neagu.

”Acum jucăm cu Cipru totuși, să nu dramatizăm. Sper ca oamenii să vină din nou alături de echipa națională. Suporterii trebuie să fie suporteri atunci când e nevoie de susținerea lor, iar în ultimii ani au făcut-o incredibil de bine”, a adăugat el.

În opinia lui Popescu, selecționerul Mircea Lucescu nu va pleca de la echipa națională: ”Nu cred că va face Mircea Lucescu acest pas la experiența pe care o are. Sunt conștient că știe câtă nevoie are fotbalul românesc de experiența dânsului. Eu sper și sunt convins că va rămâne mult timp pe banca echipei naționale. Întotdeauna se vorbește de Gică Hagi atunci când se ia în calcul un nou selecționer. Se știe cât de mult iubește Gică echipa națională. Eu mă rog ca la un moment dat să lase la o parte toate argumentele și să conducă echipa națională din nou, pentru că eu nu știu un fost jucător să iubească naționala așa cum o iubește Gică. Noi toți am iubit-o mult, dar niciodată ca el”.

Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Austriei cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Austria s-a impus prin golurile marcate de Michael Gregoritsch (42) și Marcel Sabitzer (60). Florin Tănase (90+5) a marcat golul de onoare al tricolorilor, la ultima fază.

România va juca următorul meci pe 10 iunie, la București, cu echipa Ciprului (21:45), pentru care căpitanul Stanciu va fi suspendat.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.