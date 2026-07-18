Green Deal-ul ne falimentează – Importăm GNL rusesc, distrugem industria și taxăm până la epuizare

Ipocrizia europeană: recorduri de GNL rusesc chiar înainte de a pretinde că-l interzic

Uniunea Europeană a atins un nou record de ipocrizie: importă cantități uriașe de GNL rusesc chiar înainte de a se preface că-l interzice. În prima jumătate a anului 2026, Europa a înghițit echivalentul a 13,45 miliarde de metri cubi de gaz natural de la proiectul Yamal LNG (care s-ar traduce ca 9,89 milioane tone sau 10 tancuri de LNG), cu 18% mai mult decât anul trecut. Franța, Belgia și Spania au fost în fruntea acestui festin, plătind Rusiei circa 6 miliarde de euro. Totul, sub privirile binevoitoare ale Bruxelles-ului, care se pregătește să impună interdicții abia de la 1 ianuarie 2027.

Situația este revoltătoare, dar perfect explicabilă: normele europene permit încă derularea contractelor pe termen lung. Cu alte cuvinte, Europa a continuat să pompeze bani în buzunarele lui Putin exact în timp ce Rusia bombarda Ucraina. Sancțiunile? Exporturile către Asia au scăzut dramatic, dar către Europa au explodat. Rusia a primit miliarde de euro proaspete, probabil investiți cu succes în rachete și drone.

Când vor înceta aceste jocuri cinice? De ce a trebuit ca Rusia să mai încaseze aceste sume colosale până la 1 ianuarie 2027? Răspunsul e simplu și murdar: pentru că interesul economic a prevalat, încă o dată, asupra principiilor și al vieților ucrainene. Green Deal-ul sună frumos pe hârtie, dar în realitate Europa a finanțat cu bună știință mașinăria de război rusă.

„Progrese” regionale: deschidem un nou culoar ca să importăm și mai mult gaz american, qatarez (dacă se poate) și azer

Măcar avem un „progres” în regiune: se formează Coridorul Vertical. Operatorii de gaze din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina și acum și din Balcanii de Vest s-au întâlnit la Atena și au decis să creeze un grup de lucru pentru a dezvolta acest nou culoar de transport de gaze naturale. Sună frumos pe hârtie – diversificare, securitate energetică etc. În realitate, este o recunoaștere cinică a faptului că Europa nu poate scăpa de dependența de combustibili fosili și continuă să construiască infrastructură pentru a importa cât mai mult gaz, exact în perioada în care pretinde că „tranziția verde” merge strună.

În paralel, birocrații de la Bruxelles continuă să pedepsească feroce combustibilii fosili prin certificatele de CO2 și prin viitorul ETS2, care din 2028 va taxa direct gazul și petrolul folosit la încălzire și transport. Rezultatul? Importăm cantități uriașe de gaz ca să plătim energie electrică și termică din ce în ce mai scumpă. Și transportul se va scumpi! O adevărată comedie neagră: sancționăm Rusia pe de o parte, îi dăm miliarde pe GNL pe de alta, iar cetățeanul plătește nota la final prin facturi explozive.

Zece țări din Est și Sud (România inclusă) au început, în sfârșit, să se revolte și cer Comisiei să revină din nori și să modifice planurile aberante cu noul preț pe carbon. E un început de revoltă sănătos. Ar fi cazul ca aceste state să nu se oprească aici și să facă presiuni mult mai agresive, folosindu-se inclusiv de concluziile raportului Draghi care arată că prețurile ridicate la energie distrug sistematic competitivitatea economiei europene.

Realitatea crudă a mixului energetic: fosilele rămân regine, iar tranziția e o farsă

Mixul energetic primar al UE rămâne dominat de combustibilii fosili, în ciuda întregii propagande verzi. Petrolul încă reprezintă 35-37%, gazele naturale 22-24%, iar cărbunele și lignitul adaugă încă 10-12%. Nuclearul abia ajunge la 11-12%, iar regenerabilele (hidro, eolian, solar, biomasă) abia dacă ating 18-20%. Cu alte cuvinte, după ani de Green Deal, discursuri pompoase și miliarde cheltuite, Europa tot din combustibili fosili trăiește. Ținta de neutralitate climatică în 2050 sună frumos, dar realitatea arată că tranziția e lentă, costisitoare și ipocrită.

Situația din România este și mai jalnică. Energia termică (încălzire și apă caldă) reprezintă 34% din consumul final, transporturile 27%, iar electricitatea doar 21%. Adică suntem ancorați până peste cap în gaz, petrol și cărbune pentru lucruri de bază precum încălzirea casei și deplasarea cu mașina. Electrificarea masivă promisă de Bruxelles pare un vis frumos pe hârtie, dar în realitate ar însemna să înlocuim o dependență fosilă cu alta – de data asta de electricitate scumpă, produsă parțial tot din gaze și cărbune.

Tranziția verde, în forma ei actuală, nu face decât să transfere și să amplifice sărăcia energetică. Fără stocare masivă, fără investiții reale în capacități de bază și fără o strategie pragmatică, vom continua să plătim tot mai scump pentru tot – termie, benzină, curent. Green Deal-ul nu ne salvează, ne falimentează.

Electrificarea salvatoare: Bruxelles-ul ne promite din nou electricitate ieftină și suveranitate europeană – Nu va fi niciuna, nici alta!

Uniunea Europeană accelerează isteric strategia de electrificare a economiei, pretinzând că astfel va scăpa de dependența de petrol și gaze. Comisia pregătește noi stimulente pentru mașini electrice, pompe de căldură și stocare, visează la un obiectiv minim de pondere a electricității până în 2040 și vrea să taie subvențiile pentru combustibilii fosili. Totul sună minunat în PowerPoint-urile de la Bruxelles: vom fi „suverani energetic” și vom scăpa de șocurile geopolitice. Realitatea e cu totul alta – o tranziție forțată care ignoră infrastructura reală și capacitățile de producție.

Documentul care a fost prezentat pe 17 iulie este încă o rundă de iluzii verzi: reducere de TVA pentru baterii, obligativități pentru clădirile publice, achiziții masive de mașini electrice. Eventual chinezești! Totul în numele „suveranității energetice”. Adică exact genul de suveranitate care ne face să importăm recorduri de GNL rusesc, să construim Coridoare Verticale pentru și mai mult gaz și să taxăm tot mai dur ceea ce oricum nu putem înlocui rapid. O adevărată farsă.

Electrificarea accelerată fără bază reală de producție și stocare nu înseamnă independență – înseamnă doar transferul dependenței de la o pompă de benzină la o priză mult mai scumpă. Cetățenii și economia vor plăti nota, iar Bruxelles-ul va continua să emită comunicate triumfaliste despre „tranziția reușită”.

Green Deal și tranziția energetică: promisiuni vs. realitate

Green Deal-ul European a fost lansat cu mare pompă pe 11 decembrie 2019 de Ursula von der Leyen. Strategia promitea ca UE să devină primul continent neutru climatic până în 2050, prin electrificarea forțată a economiei, explozia regenerabilelor și tăierea drastică a emisiilor. De atunci, birocrații de la Bruxelles au accelerat nebunește tranziția verde. Rezultatul? Facturi explozive, industrie sufocată și o ipocrizie monumentală care se vede cu ochiul liber.

Combustibilii fosili sunt taxați tot mai feroce prin certificatele de CO2 și mecanismele ETS. Zece țări, printre care România, Italia, Polonia, Bulgaria, Grecia și Ungaria, au început să se revolte și cer Comisiei să regândească introducerea noului preț pe carbon (ETS2) pentru încălzire și transport, programat din 2028. Argumentul lor e simplu și dur: cetățenii nu mai suportă să plătească taxe climatice în plină criză economică și energetică. Ar fi cazul ca aceste state să nu se oprească la declarații și să facă presiuni reale.

În același timp, Comisia accelerează delirul electrificării, oferind stimulente pentru mașini electrice, pompe de căldură și industrii electrificate. Promit reduceri de TVA și ținte ambițioase până în 2040. Totul sună minunat, doar că vine pe fondul unei scumpiri masive a energiei. De la lansarea Green Deal-ului, prețul energiei electrice în România a explodat de peste trei ori. Producția verde a crescut, dar fără stocare serioasă, prețurile rămân ridicate, iar principiul prețului marginal ne taxează cu cea mai scumpă sursă.

Situația reală e și mai gravă în România: energia termică deține 34% din consumul final, transporturile 27%, iar electricitatea doar 21%. Adică rămânem dependenți de combustibilii fosili pentru lucrurile de bază. Chiar dacă electrificăm totul, o mare parte din electricitate va veni tot din gaze și cărbune. Concluzia e crudă: fără stocare masivă și investiții reale, tranziția verde nu va aduce decât un singur lucru sigur – facturi și mai mari la termie, benzină și curent.

Green Deal-ul ucide competitivitatea Europei

Cele zece țări care au semnat declarația comună, inclusiv România, nu mai au voie să se limiteze la simple apeluri politicoase. Este timpul ca acestea să exercite o presiune coordonată și dură asupra Comisiei Europene, cerând nu doar amânări superficiale, ci o revizuire structurală a mecanismului ETS2 și a întregului sistem de taxare a carbonului. Fără o intervenție fermă, riscul unei crize energetice profunde, cu efecte devastatoare asupra populației și industriei, devine tot mai probabil.

Raportul Draghi a confirmat oficial ceea ce multe guverne refuză să recunoască public: economia europeană și-a pierdut competitivitatea din cauza costurilor excesive generate de o tranziție verde impusă cu viteză excesivă. Acest diagnostic oficial oferă celor zece state argumentul legitim și necesar pentru a cere o reevaluare completă a strategiei Green Deal, înainte ca obiectivele climatice să distrugă și mai multe locuri de muncă și capacități industriale.

Dacă Comisia Europeană refuză să schimbe direcția, presiunea fiscală asupra combustibililor fosili va continua să se transforme în facturi mai mari la energie, transport și încălzire, afectând întreaga economie. Cele zece țări au acum datoria de a transforma nemulțumirile comune într-o ofensivă clară și susținută la Bruxelles, înainte ca Green Deal-ul să devină ireversibil.