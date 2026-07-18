Doi tineri au fost dați dispăruți de familie în timpul unei excursii pe Transalpina. Cuplul a fost găsit după două zile de căutări de un paznic din Parcul Național Retezat, povestesc cei doi pentru Digi24. Izabela și Vlad nu se pierduseră, ci doar au decis să campeze într-o zonă în care nu aveau semnal la telefon.

„Eu vorbisem cu mama mea când eram în Hunedoara, în ziua de miercuri, și spuneam că ne căutăm cazare și că nu știam exact unde vrem să ne cazăm. Voiam să mergem în Munții Retezat și ne-am hotărât să urcăm până la lacul propriu-zis, până la Gura Apelor. Am rămas campați la lac timp de două zile”, a povestit Vlad, la Digi24.

„Suntem dați în urmărire generală?!”

Vlad povestește că au fost descoperiți de un paznic din Parcul Național Retezat. Acesta i-a identificat și le-a arătat poza de pe site-ul poliției.

„Am văzut că se uita cineva la noi mai insistent, era un paznic din parcul Național Retezat și a venit cu telefonul la noi, cu o poză și a zis: ‘Nu sunteți voi ăștia?’. Și zic: ‘Ba da, dar ce? Suntem dați în urmărire generală?!’ și zice: ‘Nu, sunteți la dispăruți’. Soția zice: ‘OK, dați-mi și mie… Dumneavoastră aveți semnal aici?’. Și și-a sunat părinții, să-i calmeze”, mai spune tânărul.

Cei doi tineri din Bucureşti au fost găsiţi de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, în dreptul unei localităţi aparţinând de comuna Râu de Mori, din judeţul Hunedoara.

„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă. Acest fapt a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a transmis IPJ Hunedoara, citat de News.ro, după găsirea celor doi tineri.