De Florin Toader
Greșeală de începător a lui Ronnie O’Sullivan

FOTO: Facebook/Ronnie O'Sullivan

Ronnie O’Sullivan a comis o eroare rară în timpul unui turneu care se desfășoară în China

Legendarul jucător britanic a fost penalizat de arbitru în urma unei greșeli elementare pe care a făcut-o într-un meci din cadrul „International Championship” care are loc în China.

Ronnie O’Sullivan a încălcat o regulă elementară în snooker. El a fost penalizat de arbitru, într-un meci disputat în cadrul „International Championship” care se desfășoară în China. O’Sullivan a pierdut ulterior partida împotriva lui Jack Lisowski, scor 5-6.

În timpul unui break spectaculosde 100 de puncte Ronnie O’Sullivan a încălcat o regulă de bază. În cel de-al patrulea frame al duelului cu Lisowski, britanicul s-a întins pentru o lovitură la bila verde. El a ridicat ambele picioare de pe podea pentru a se sprijini pe masă.

Lovitura a fost una reușită, dar arbitrul a intervenit și l-a penalizat cu ”fault”, punând astfel capăt break-ului. Regulamentul din snooker spune că cel puțin o parte a piciorului trebuie să atingă podeaua în momentul loviturii.

Ronnie O’Sullivan s-a arătat surprins de decizie, fiind vorba de o greșeală rar întâlită la acest nivel. Cu toate că O’Sullivan a reușit să revină de la 3-5 și să egaleze, a pierdut partida, care s-a terminat cu 6-5 în favoarea lui Jack Lisowski.

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie. Turneul de la Nianjing este un turneu de clasament. Premiile totale îau valoarea de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Chinezul Ding Junhui este campionul de la ediția de anul trecut.

 

 

