Greta Thunberg se plânge de tratamentul din Israel

Greta Thunberg este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila care transporta ajutoare către Gaza, relatează The Guardian citat de News.ro.

Apropiații lui Thunbert au fost informați de autoritățile suedeze că „Ambasada a reuşit să se întâlnească cu Greta”. „Ea a informat că suferă de deshidratare. Nu a primit cantităţi suficiente de apă şi hrană. De asemenea, a declarat că a dezvoltat erupţii cutanate, pe care le suspectează a fi cauzate de ploşniţe. A vorbit despre tratamentul dur şi a spus că a stat mult timp aşezată pe suprafeţe dure.”

Thunberg se numără printre cei 437 de activişti, oficiali şi avocaţi care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliţie de peste 40 de nave care transportă ajutoare umanitare şi al cărei obiectiv era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

De joi până vineri, forţele israeliene au interceptat toate ambarcaţiunile şi au reţinut toţi membrii echipajelor aflate la bord. Majoritatea dintre ei sunt închişi la Ketziot, cunoscută şi sub numele de Ansar III, o închisoare de maximă siguranţă din deşertul Negev, utilizată în principal pentru detenţia prizonierilor palestinieni. În timpul unei vizite la Ashdod joi seara, ministrul israelian de extremă dreapta al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, a fost filmat în timp ce îi numea pe activişti „terorişti”, stând în faţa lor.

„Aceştia sunt teroriştii din flotilă”, a spus el, vorbind în ebraică şi arătând cu degetul spre zeci de oameni aşezaţi pe jos. Purtătorul său de cuvânt a confirmat că videoclipul a fost filmat în portul Ashdod joi seara.

Unii activişti au fost auziţi strigând: „”Free Palestine!”

Ben-Gvir a cerut anterior ca activiştii să fie închişi în loc să fie deportaţi.