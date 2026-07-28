Greva din Sănătate continuă. Lider Sanitas după întâlnirea de la Ministerul Sănătății: puține concluzii bune

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a anunțat marți, după discuțiile de la Ministerul Sănătății pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate va continua și miercuri.

„Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri. Și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi”, a declarat președintele federației la ieșirea de la discuții.

El spune că discuțiile au fost doar tehnice și că la ele nu a participat și ministrul Sănătății, „ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul acesta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a declarat Pope.

Greva continuă și miercuri „în principiu”

El spune că acum „cartea” este acum la partidele politice, tocmai pentru că actualul guvern interimar nu poate lua decizii. Liderul sindical a făcut un apel la clasa politică pentru a avea un guvern cu puteri depline, „cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistem”.

Federația Sanitas a declanșat, marți, grevă generală în spitale, în semn de protest față de proiectul legii salarizării.

Potrivit reprezentanților federației, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe.

Grevă atipică

„Această grevă este una atipică. E prima grevă care se va desfășura împotriva politicii socioeconomice a guvernului”, a explicat pentru Cotidianul prim-vicepreședintele Sanitas Viorel Hușanu.

El spune că angajații din sistemul medical au mai multe probleme cu decizii luate de Guvernul Bolojan pentru că a redus foarte mult din drepturile pe care angajații le aveau în acest an. „Au redus sporuri, adică unii salariați beneficiază de limitarea sporurilor la maximum 300 de lei. Au redus cheltuielile de salarii, adică toate instituțiile bugetare, inclusiv o parte din cheltuielile din sănătate”.

El spune că, începând cu 1 iulie, salariații au deja diminuate veniturile cu 20% și că greva a fost declanșată împotriva acestor politici publice ale guvernului de diminuare a unor drepturi.

Sindicaliștii nu sunt mulțumiți nici de noua lege a salarizării. Pe lângă faptul că au fost nemulțumiți că nu au fost consultați în elaborarea actului. Prevederile legii, spune el, sunt defavorabile tuturor salariaților din sistemul bugetar. „Pentru noi, cei din sănătate, ar scădea veniturile pentru aproximativ 60% dintre noi. A apărut un al doilea draft, care a diminuat într-adevăr puțin procentul, adică cam 50% sau până la 50% vor avea pierderi de venituri.”

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