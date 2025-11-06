Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București

Anterior, compania lui Stoica avusese câștig și în instanță cu STB pe acest subiect, instanță care obliga Societatea să cumpere tramvaiele și stabilise și penalități de 300.000 de euro pe zi pentru fiecare zi în care această achiziție nu se face(începând cu 2024).

Chiar și așa, în septembrie, STB anulase procedura de licitație, câștigată încă din 2021 de Electroputere, pe motiv că tramvaie ar proveni din Rusia, țară sub sancțiuni europene.

Cu o decizie de acum potrivnică, STB spune că va efectua plângere împotriva acesteia, ultima soluție legală pe care o mai are, asta dacă nu cumva vor interveni direct în speță autorități externe sau instanțe de judecată externe, ori case de arbitraj.

“Legislația europeană – Regulamentele (UE) nr. 833/2014 și 2022/576 – privind sancțiunile impuse Federației Ruse este clară și obligatorie pentru toate autoritățile publice din statele membre ale Uniunii Europene. STB are obligația de a respecta legea și de a proteja interesele sale patrimoniale”, explică oficialii STB de a depune plângere împotriva deciziei CNSC de a finaliza achiziția tramvaielor.

După decizia CNSC, Electroputere, într-un comunicat, spune că justificarea STB de anulare a licitației pe motiv de sancțiuni la adresa furnizorului rus nu este justificată. De asemenea, compania arată că ar avea furnizori alternativi, alții decât cei ruși supuși sancțiunilor. În plus, că întreaga justificare a autorității bucureștene este șubredă, pentru că atunci când firma sa a câștigat licitația rușii nu erau sub nicio sancțiune.

Pe scurt, Electroputere câștigă în 2021 o licitație pentru furnizarea de tramvaie către București, procedură începută în 2019 sub mandatul primarului Gabriela Firea. Achiziția nu se închide în mandatul noului primar, Nicușor Dan, unde au existat și acuze de corupșie vizavi de procedură, s-a cerut și intervenția DNA. Electroputere se duce în instanță și câștigă, STB(implicit PMB) trebuie să cumpere tramvaiele și să dea banii. Cu toate acestea, achiziția tot nu se finalizează.

STB a decis, în septembrie, să nu pună în aplicare decizia instanței de a cumpăra 40 de tramvaie de la Electroputere Pașcani. Electroputere se duce la CNSC, unde are câștig de cauză. STB va contesta această decizie.

STB fusese deja obligată de instanță să finalizeze achiziția – și implicit să plătească cele 305 milioane lei (plus penalități de încă 150 milioane lei) celor de la Electroputere pentru cele 40 de tramvaie ce au făcut obiectul licitației câștigate de pășcăneni în 2021. Penalizările sunt în cuantum de 300.000 de euro pe zi, pentru fiecare zi în care STB nu finalizează achiziția, începând cu 2024 – când instanța a hotărât în acest sens.

Bucureștiul are în circulație tramvaie Imperio produse la Astra Arad, tramvaie producție proprie produse la URAC și câteva vechi tramvaie Skoda.