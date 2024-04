Gușă-primar, Dracul-popă la Ciorogîrla

Nu știu dacă George Simion vorbește prea mult și se scapă sau vîntură diverse nume și proiecte pentru a le testa valabilitatea. Și vede el ce iese! Săptămîna trecută, George Simion a făcut oarece valuri cu o prezență la Realitatea TV, unde a fluturat ideea unei candidaturi a lui Gușă la Primăria Capitalei.

„Cozmin Gușă este o personalitate suveranistă pe care o vom sonda (pentru Primăria București – n.red.). Nu mai face politică, dar îmi rezerv dreptul ăsta să sondez pe toată lumea (…) A spus că nu mai face politică și să așteptăm rezultatele acestui sondaj. Așa am făcut și cu Florin Călinescu, Petrișor Peiu și cu Mihai Neamțu”, a spus liderul AUR, în cadrul unei emisiuni difuzate de Realitatea TV (declarație preluată din Adevărul, 27.02.2024).

Surpriza făcută de Simion avea oarece temei. A lămurit-o chiar atotștiutorul de Gușă:

„Nu vreau să fac un secret din faptul că, de ceva vreme, eu discut cu George Simion și încerc să-l ajut, din același sentiment de nostalgie pe care-l am pentru că atunci când eu aveam nevoie și aveam vârsta lui n-a venit nimeni să mă ajute. Mergeam pe la toate personalitățile publice, aveam și eu 37-38 de ani, și le invitam în PIN, nu voia nimeni să mă ajute. Eu prefer să-l ajut pe el, un om care n-a furat și n-a mințit, deocamdată” (din confesiunile lui Cozmin Gușă, care pretinde că este prieten cu toată lumea, că îi știe și i-a ajutat pe toți și le-a dat sfaturi pînă i-a nenorocit)

Era necesar doar rezultatul sondajului anunțat de Simion, semn că și AUR, ca și PSD-PNL în comasatele alegeri leocale și europarlamentare, a traversat aceeași criză de candidat pentru București.

„Așa cum vă spuneam, o să-i dau un răspuns în câteva zile la solicitarea sa, timp în care am fost de acord ca el să măsoare potențialul meu electoral printre al celorlalți candidați antisistem, iar eu mă voi gândi oricum la o strategie ce să fie de folos suveranismului, unui curent conservator, pe care sper să-l putem impune în societatea românească și cu ocazia alegerilor din București” (același Cozmin Gușă).

Ion Cristoiu a fost chiar entuziasmat.

„Dacă Gușă candidează din partea AUR se realizează o simbioză a electoratului suveranist!”

Pe neașteptate, în mintea lui Cozmin Gușă a licărit iar o speranță de relansare trezită de neobosita sa ambiție de putere.

”- Si dacă poporul Bucureștilor i-o zice „da”? ”

„Eu nu am refuzat și acum mergem pe acest sistem de măsurare, să vedem dacă sunt pe placul bucureștenilor”.

O fi Cozmin Gușă pe placul bucureștenilor? Eu zic că omul și-a conturat portretul de ins lunecos și neobosit sforar și măsluitor de informații și scenarii și numai cîțiva afumați mai merg pe urmele și pe spusele sale. Cu riscul de a-l ambiționa să mai zică de o sută de ori că sunt omul lui Florian Coldea (pe care nu-l cunosc și cu care nu am avut și nu am nici o legătură!) trebuie să-i spun că este doar una dintre cele mai dizgrațioase figuri negative de care nimeni nu-și mai leagă nici o așteptare.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cheamă în această seară, de la ora 19:00, la sediul AUR, la dialog toate forțele politice, indiferent de ideologie, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru alegerile locale, pentru Primăria București, primăriile de sectoare și municipii, președinții de Consilii Județene, astfel încât să ducem împreună o luptă comună împotriva Partidului Comasat Român PSD-PNL” (Anunțul AUR).

Declarația lui Simion și acordul de măsurare a lui Cozmin Gușă păreau a vesti nașterea unui val suveranist, un pol, un bloc politic, o alianță, ceva care să adune oamenii într-o mișcare mai largă. Din păcate, sub coordonarea lui Simion și cu Cozmin Gușă pe post de gînditor geo-strategic șansele scad vertiginos, în ciuda faptului că vremurile o cer.

Din 27 martie ac și pînă azi, 2 aprilie, trecînd și peste Ziua Păcălelilor, am așteptat un comunicat privitor la decizia luată în marea ședință de la „ora 19.00, de la sediul AUR”. Nu știm dacă s-o fi dus cineva și, dacă s-a încumetat careva, ce au hotărît privitor la înființarea marelui pol suveranist, care să învingă „Partidul Comasat Român PSD-PNL”.

Aceeași tăcere domnește și în ce privește măsurarea lui Cozmin Gușă la comanda AUR. Cine știe, i-or fi măsurat lungul nasului și au ajuns la concluzia că Gușă le promite multe și ar vrea să-i încalece, așa cum a încercat cu Adrian Năstase și cu Traian Băsescu?

Sau s-au trezit din vorbărie și au lăsat-o moartă!?

Oricum, preț de cîteva zile, Cozmin Gușă a scris și s-a umflat în pene că ar putea fi candidatul AUR pentru Primăria Capitalei. În mintea lui chiar o fi cîștigat alegerile!

Gușă Solid News. În sensul ăsta am amânat decizia. Cine ar fi deranjat? Cei de la putere. Iohannis are doi favoriti: Nicușor Dan, pe care l-a susținut și în 2020, și Cîrstoiu, iar partea cealaltă din Coalitie, prin PSD, îl are tot pe Cîrstoiu si pe Piedone, pe care Ciolacu îl păstorește din umbră. Ei cu toții sunt deranjați de partidul ăsta, AUR, de un curent suveranist, pentru că se cam termină multe lucruri – se va face promovarea culturii, se cam termină cu curentul ăsta LGBT (…)”. (30 martie ac) (C. Gușă, 31 martie, Solid News)