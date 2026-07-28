Guvernul acuză PSD că „șicanează” și „periclitează interesele” României. Social-democrații au atacat în instanță 12 HG-uri

Guvernul susține că cele 12 acte normative contestate de PSD au fost adoptate legal, au primit avizele necesare, inclusiv din partea Ministerului Justiției, și că printre acestea se află trei jaloane importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Politicianist și cu periclitarea intereselor României, PSD șicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluție alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanță financiară și socială”, a transmis Guvernul printr-un comunicat de presă al Palatului Victoria.

Palatul Victoria adaugă că argumentul invocat de PSD, potrivit căruia Guvernul interimar și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea acestor hotărâri, este infirmat de faptul că toate actele normative contestate au primit avizul de specialitate al Ministerului Justiției.

„Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanță a acestor acte normative este că Guvernul și-ar fi depășit, prin adoptarea lor, atribuțiile de cabinet interimar, acuzație infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiției”, a mai precizat Guvernul.

Trei Jaloane PNRR, contestate de social-democrați

Printre Hotărârile de Guvern pe care PSD vrea să le blocheze se numără trei Jaloane PNRR, a mai precizat Guvernul:

Jalonul 508 – Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având că obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014.

Adoptată în ședința din 16 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-16-iulie-2026

Jalonul 383 – Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026

Jalonul 31 – Hotărârea Guvernului adoptată la 23.07.2026, având că obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026

„Războiul său iresponsabil”. Acuzații în lanț ale Guvernului Bolojan la adresa PSD

„Dacă aceste Hotărâri de Guvern nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, România va suporta penalități de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității și zeci de milioane pentru celelalte două.

Dar în războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice și interesele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin.

Spre exemplu, PSD urmărește să suspende Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 privind procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap. Aceasta se referă la procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă. 5.411 persoane adulte cu dizabilități sunt în această situație, iar în lipsa acestor prevederi procesul dezinstituționalizării ar fi compromis.

Tot PSD dorește suspendarea și anularea Hotărârii de Guvern privind procedurile necesare prin care tinerii NEET (între 19 și 26 de ani, fără loc de muncă), persoanele vulnerabile și angajatorii vor putea beneficia de măsurile de sprijin pentru ocuparea forței de muncă. Această HG punea în aplicare OUG nr. 11/202 inițiată tocmai de ministrul PSD al Muncii Florin Manole.

PSD dorește să suspende și Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce. Normele urmăresc inclusiv garantarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil pentru persoanele sancționate”, se mai arată în comunicatul de presă.

PSD a atacat în instanță 12 Hotărâri de Guvern

Replica Executivului vine după ce PSD a anunțat că a depus plângeri împotriva a 12 Hotărâri de Guvern (HG) și că a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora. Social-democrații susțin că Guvernul demis a depășit limitele mandatului constituțional și legal, adoptând politici publice noi după expirarea termenului de 45 de zile prevăzut pentru un cabinet interimar.

„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în ședința Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să retragă hotărârea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să o transmită Parlamentului spre adoptare, argumentând că este vorba despre o politică publică ce nu ar trebui reglementată de un gGuvern demis.

„Dacă nu va face acest lucru – premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce HG-uri a atacat în instanță PSD

Hotărârea Guvernului nr. 545/16.07.2026, având ca obiect modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014.

Adoptată în ședința din 16 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-16-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 546/16.07.2026, având ca obiect aprobarea nivelului cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale și/sau cu organizații internaționale de schimb de organe, în anul 2026.

Adoptată în ședința din 16 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-16-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 547/16.07.2026, având că obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006.

Adoptată în ședința din 16 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-16-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce.

Adoptată în ședința din 9 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-9-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026.

Adoptată în ședința din 2 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-2-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Adoptată în ședința din 2 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-2-iulie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 509/26.06.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare că parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Adoptată în ședința din 26 iunie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-26-iunie-2026

Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

Adoptată în ședința din 26 iunie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-26-iunie-2026

Hotărârea Guvernului cu nr. 569/2026, adoptată la 23.07.2026, având că obiect procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026

Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect având că obiect modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026

Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026

Hotărârea Guvernului cu număr încă neidentificat, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

Adoptată în ședința din 23 iulie

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-in-edinta-guvernului-romaniei-din-23-iulie-2026