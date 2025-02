Guvernul se laudă cu o nouă tăiere de posturi

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ștefan Radu Oprea, a declarat joi că Guvernul a aprobat reducerea a 1.814 de posturi ocupate de personal contractual și funcționari, ceea ce reprezintă un procent de 13,5%.

‘Vom avea, la nivelul Cancelariei primului-ministru, al Secretariatului General al Guvernului și al autorităților care sunt sub directa coordonare a domniei sale, măsuri de reorganizare, măsuri de raționalizare a cheltuielilor publice și de reducere a cheltuielilor cu personalul. Am avut un efort care a început cu primirea de rapoarte de la fiecare din aceste instituții, de analiză asupra felului în care funcționează aceste instituții, de consultare și discuții împreună cu domnul secretar general adjunct, cu domnul Țuțuianu, cu fiecare dintre conducătorii acestor instituții. Și după această primă evaluare am ajuns la un total de 1.814 de funcții de personal contractual și funcționari publici care pot fi reduse. Asta înseamnă aproximativ 13,5% și, de asemenea, funcții de conducere care vor fi reduse – 12 – înseamnă un total de 11,5%, dar vă aduc aminte că deja a mai existat reducere în această direcție prin legislația de anul trecut’, a afirmat Oprea la finalul ședinței de guvern.

El a anunțat că vor mai fi reduceri de funcții de conducere prin reducerea organigramei.

‘Reducând numărul organigramei, cu certitudine, în anumite compartimente, nu vor să mai fie servicii și atunci vor dispărea funcții de șef serviciu, având un număr mai mic de persoane. Și astfel de lucruri ne așteptăm să le vedem în perioada imediat următoare. Am prezentat astăzi în ședința de guvern obiectivele pe care le urmărim: bineînțeles, eficientizarea instituțiilor, să fim mai supli, dar să răspundem în același timp nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri, de a putea să fim mai rapizi în gestionarea tuturor interacțiunilor pe care le avem cu mediul de afaceri și cu cetățenii’, a arătat Radu Oprea.

Oficialul guvernamental a explicat că sunt câțiva pași care trebuie făcuți în continuare și care țin de pașii deja întreprinși, referitor la consultarea instituțiilor și autorităților publice.

‘Acest lucru l-am făcut deja. Sunt instituții care au organigrama, spre exemplu, aprobată prin CSAT. Va fi un parcurs mai lung pentru ele și atunci vom veni cu hotărâri de guvern pentru aprobarea organigramelor, hotărâri de organizare și funcționare a instituțiilor publice care rezultă în urma restructurării și reorganizării. Poate fi un termen de 30 de zile, am propus noi, 60 de zile pentru toate instituțiile care au nevoie de avize CSAT, care au o durată mai lungă’, a adăugat Oprea.

El a mai anunțat, în acest context, că va fi nevoie de adoptarea unui act normativ, ordonanță de urgență a Guvernului, pentru organizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor și reducerea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

‘Sigur, acest efort va trebui să continue la nivelul administrației publice, centrale și locale’, a spus Oprea.

Vor exista și criterii referitoare la eliberarea locurilor vacante.

‘Avem aceste discuții în continuare și am încercat să facem și niște criterii, astfel încât, în primul rând, țintim locurile vacante; în al doilea rând, țintim eliberarea locurilor a celor care sunt sub incidența deciziei ICCJ privitoare la imposibilitatea cumulului de pensie cu salariul și cei care sunt funcționari publici și care acumulau pensia cu salariul nu mai pot continua activitatea. Apoi, cei care, spre exemplu, au avut măsuri disciplinare sau care nu… Dar acestea toate vin în conformitate cu legislația de astăzi’, a mai spus Radu Oprea.

Referitor la numărul de posturi, el a menționat că urmează ca fiecare dintre instituții, în baza discuțiilor care au avut loc deja, în perioada imediat următoare – o săptămână, două – să vină cu propunerile de modificare a organigramelor și de restructurare internă.

‘Dar vă pot da câteva exemple ca să avem o idee. Spre exemplu, la ANSVSA, dacă ne-am uita pe numărul de posturi care ar trebui eliberate, pentru că au foarte mulți funcționari publici care sunt sub incidența deciziei ICCJ, aproximativ 500 de persoane cred că vor pleca într-o perioadă foarte scurtă. Dar, dacă ne uităm la funcțiunile, la scopul ANSVSA, la ceea ce trebuie să facă în economia românească, este evident că o astfel de plecare masivă ar face ca această agenție să nu mai fie funcțională. De aceea, prin discuțiile pe care le-am avut, am găsit împreună cu managementul agenției un număr de 100 de locuri care ar putea să fie reduse astăzi, fără a afecta în vreun fel eficiența pe care ne-o dorim să o aibă în continuare ANSVSA. Și atunci, așteptăm această restructurare propusă și o nouă organigramă propusă de către manageri pentru a putea discuta’, a subliniat Oprea.

De asemenea, a mai adăugat el, la Directoratul pentru Securitate Cibernetică va trebui o modificare legislativă care se face cu acordul CSAT, ‘deci este o procedură mai lungă’.

‘Este un proces pe care îl continuăm, foarte determinați de a atinge în cel mai scurt timp țintele pe care le-am propus’, a transmis Oprea.