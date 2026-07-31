Sezonul estival din acest an se desfășoară sub semnul prudenței pentru hotelierii de pe litoralul românesc. În contextul costurilor tot mai mari și al unui număr mai mic de rezervări, multe unități de cazare au început să reducă cheltuielile, iar schimbările sunt deja resimțite de turiști, scrie Știrile ProTv.

Printre măsurile adoptate se numără reducerea personalului, reorganizarea programului angajaților și limitarea consumului de apă și energie. În unele hoteluri, turele de noapte au fost eliminate sau reduse, iar numărul cameristelor a scăzut. Totodată, administratorii au montat economizoare de apă la dușuri și chiuvete, folosesc becuri economice și sisteme de iluminat cu senzori pentru a diminua costurile de funcționare.

Turiștii spun însă că aceste măsuri sunt vizibile. Curățenia în camere este efectuată mai rar, iar schimbarea prosoapelor și a lenjeriei se face doar la cerere sau la intervale mai mari decât în anii trecuți. În unele hoteluri, meniurile au devenit fixe, pentru a reduce risipa alimentară și cheltuielile din bucătării.

Scăderea interesului pentru litoral

Scăderea interesului pentru litoral este pusă de reprezentanții industriei pe seama contextului economic și a schimbării preferințelor turiștilor. Mulți români sunt mai atenți la cheltuieli și aleg vacanțe mai scurte, rezervări last-minute sau destinații care oferă un raport mai bun între preț și servicii. De asemenea, temperaturile extreme din timpul verii îi determină pe unii să prefere zonele montane sau destinațiile cu mai multă natură și facilități de relaxare.

Potrivit estimărilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), pe litoral se află în prezent aproximativ 130.000 de turiști, mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, când numărul lor ajungea la circa 140.000. Gradul de ocupare urcă spre 90% în weekenduri, însă scade în timpul săptămânii. Singurul segment care continuă să înregistreze o creștere este cel al hotelurilor all inclusive, unde cererea este cu aproximativ 15% mai mare.

Alte destinații din România câștigă teren

În același timp, alte destinații din România câștigă teren. Bucovina și stațiunile montane atrag tot mai mulți turiști datorită temperaturilor mai plăcute, peisajelor naturale și ofertelor de wellness. Reprezentanții din turism consideră că, pentru a rămâne competitiv, litoralul românesc trebuie să găsească un echilibru între controlul costurilor și menținerea calității serviciilor oferite vizitatorilor.