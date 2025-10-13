Iar va fi frig în case

Zeci de mii de bucureșteni vor tremura din nou în case. În condițiile in care, zilele următoare, temperaturile diurne nu vor depăși 15 grade C iar cele nocturne 10 grade C, sute de apartamente vor rămâne fără apă caldă și căldură. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”

Pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor și cele pentru efectuarea probelor de presiune necesare pentru integrarea acestora în sistemul centralizat de termoficare. Aceste investiții fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii și urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea fiabilității sistemului de alimentare centralizată.

Se vor executa următoarele intervenții:

1. Rețeaua termică primară – pe Străzile Doamna Ghica și Ion Berindei din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de montare vane – SACET – Lot 4, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), din data de 12 octombrie 2025, ora 22:00, până în data de 17 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985, această porțiune de rețea având 40 de ani de funcționare. Lucrarea face parte din Lot 4, Obiectiv 4 – reabilitare rețea zona Mașina de Pâine – Berindei.

2. Rețeaua termică primară – pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de montare vane – SACET – Lot 2, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 18 puncte termice (243 blocuri și Spitalul Fundeni) din data de 12 octombrie 2025, ora 22:00, până în data de 17 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993, această porțiune de rețea având 32 de ani de funcționare. Lucrarea face parte din Lot 2, Obiectiv 2 – reabilitare rețea zona Delfinului – Doamna Ghica.

3. Rețeaua termică primară – pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de montare a unor armături în cadrul Lotului 1, Obiectiv 3, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (24 blocuri și Spitalul „Victor Babeș”), din data de 13 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 15 octombrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2024, fiind o porțiune nouă de rețea modernizată.

4. Rețeaua termică primară – conductă Dn 400 mm, pe Strada Șerban Constantin din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reîntregire a conductei – Lot 4, Obiectiv 20, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (38 blocuri), din data de 13 octombrie 2025, ora 09:00, până în data de 14 octombrie 2025, ora 12:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1972, această porțiune de rețea având peste 50 de ani de funcționare.

Finalizarea acestor obiective reprezintă un pas esențial pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului București, contribuind la creșterea siguranței în exploatare, reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea calității serviciului public furnizat locuitorilor Capitalei.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor.