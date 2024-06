Iga Swiatek, prima finalistă

Poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat joi în finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros după ce a trecut de jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 3 mondial, în două seturi, 6-2, 6-4.

Iga Swiatek a câştigat de trei ori turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. Gauff, victorioasă la US Open 2023, a fost învinsă de Swiatek în finală la Roland Garros în 2022.

A doua semifinală va opune două jucătoare surprinzătoare, rusoaica Mirra Andreeva, locul 38 WTA, în vârstă de numai 17 ani, şi italianca Jasmine Paolini, locul 15 WTA.