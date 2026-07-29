Ilie Bolojan a discutat cu premierul Kazahstanului despre aprovizionarea României cu petrol

Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov, despre aprovizionarea României cu țiței. Convorbirea a avut loc după ce atacurile cu drone din Marea Neagră au perturbat temporar transportul petrolului prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan, potrivit premierului. Petrolul este transportat prin conducta CPC până în portul rusesc Novorossiisk. De acolo, țițeiul este încărcat pe petroliere și trimis către România. Cea mai mare parte ajunge la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol – KMG International.

Atacurile cu drone au perturbat transporturile

În ultimele zile, atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat operațiunile maritime din apropierea infrastructurii CPC. Transporturile de petrol au fost oprite temporar, după ce mai multe petroliere au fost atacate. Kazahstanul a reluat luni exporturile pe conductă. Consorțiul a început din nou să accepte petrol de la producători și să încarce nave la terminalul din Novorossiisk. Operațiunile au fost reluate la două dane petroliere offshore, potrivit autorităților kazahe. Acestea au anunțat că situația de securitate va fi evaluată permanent.

Ilie Bolojan i-a mulțumit premierului kazah pentru măsurile luate în vederea menținerii livrărilor către România.

„I-am mulțumit premierului Bektenov pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente”, a scris Bolojan pe Facebook.

Petromidia procesează cea mai mare parte a petrolului kazah

Rafinăria Petromidia deține peste 40% din capacitatea de rafinare a României. Unitatea este unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața locală. Petrolul kazah asigură aproximativ 80% din necesarul rafinăriei. Și Petrobrazi folosește o cantitate importantă de țiței din Kazahstan. O eventuală întrerupere pe termen lung a transporturilor ar putea afecta atât activitatea rafinăriilor, cât și aprovizionarea.

„Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere. Am convenit să condamnăm atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să acționăm împreună pentru prevenirea unor astfel de incidente”, a mai scris Bolojan.

Conducta CPC are o lungime de aproximativ 1.500 de kilometri. Aceasta leagă principalele zăcăminte petroliere din Kazahstan de portul Novorossiisk. Prin această conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului. Infrastructura este folosită și de companii internaționale precum Chevron, ExxonMobil, Eni și Shell.

Bolojan l-a invitat pe premierul kazah la București

În timpul discuției, premierul român a apreciat poziția Kazahstanului față de tensiunile regionale și războiul din Ucraina. Guvernul consideră statul din Asia Centrală un partener strategic al României.

„Vom continua colaborarea cu Kazahstan și cu partenerii europeni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice. La finalul discuției, i-am adresat premierului Olzhas Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România”, a conchis Bolojan.

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