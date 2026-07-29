„Din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate”, spune premierul interimar despre declarațiile fostului ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Bolojan spune că atunci când era ministru, Rogobete ştia ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate. „Pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului”, spune Bolojan.

În urmă cu o seară, premierul interimar a explicat de la Guvern cum anume pot fi echilibrate dezechilibrele din Sănătate prin noua legea a salarizării și a spus că greva din stradă se bazează pe minciuna și pe dezinformarea oamenilor din sistem.

„Dacă nu facem ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem”

„Dacă nu facem asta şi nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem”, a spus miercuri seară Ilie Bolojan, la Digi 24, preluat de News.ro.

El a adăugat că unele partide politice vin cu o retorică în care sunt create aşteptări care nu pot fi onorate.

„În condiţiile în care avem partide politice, cum este PSD, care în toată această perioadă, în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă, ca să nu pierdem banii europeni, în toată această perioadă venim cu o retorică în care creăm nişte aşteptări care nu pot fi onorate”, spune premierul interimar.

„Pentru că ştim că avem nişte anvelope maxime. Adică putem creşte fondul de salarii în România atât cât îşi poate economia românească. Altfel ne întoarcem de unde am plecat”, a completat Bolojan.

El a avertizat că orice depășire a limitelor financiare de care România este condiționată pentru reducerea deficitului bugetar moștenit de la guvernele precedente „nu face decât să ne ducă într-o zonă în care nu mai suntem sustenabili din punct de vedere bugetar şi toate eforturile care s-au făcut în acest an de zile vor fi anulate de astfel de retorică”.

„Or, în momentul în care creezi aşteptări oamenilor care nu pot fi onorate, în momentul când generezi spaime că se va întâmpla ceva care ştii că nu se întâmplă, în momentul în care dai exemple care încearcă să inducă în eroare, să creeze percepţii greşite că lucrurile se fac în mod incorect, atunci aceste date sunt invalidate de calculele care au fost făcute de către cei care au lucrat la lege”, a declarat Ilie Bolojan.

Atacurile lui Rogobete, până de curând membru al Guvernului Bolojan

Deputatul PSD Alexandru Rogobete a declarat, marţi, că adevărata reformă în sistemul de sănătate nu este tăierea salariilor pentru medici, ci reforma CNAS, pentru că tarifele cu care sunt decontate serviciile în spitale sunt neschimbate din 2016.

Fostul ministru social-democrat al Sănătății, fost membru al Guvernului Bolojan, a spus că la lipsa de viziune se adaugă ambiţia „croitoraşului cel viteaz”, premierul interimar Ilie Bolojan, care „peticește” pentru că nu mai are ce să taie.

Anterior, Alexandru Rogobete a declarat că varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru sănătate, nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu şi lung şi a adăugat că salariile pentru medicii ATI scad cu 3000 – 4000 de lei.

Rogobete a făcut parte, până de curând, din Guvernul Bolojan.

Guvernul Bolojan a fost debarcat de propriul partener de guvernare, PSD, după doar zece luni de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități.

În urmă cu trei luni PSD a introdus, alături de extremiștii de la AUR, moțiune de cenzură în Parlament. De atunci, Bolojan guvernează ca interimar iar țara este în criză politică. Între timp, deși actualul guvern nu poate lua nicio decizie în acest sens din calitatea sa de interimar, sindicatele din Sănătate au ieșit în stradă, în grevă.