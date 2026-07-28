Bolojan, despre greva din Sănătate: s-a bazat pe minciună și pe dezinformare. Niciun salariu în sectorul public nu va scădea

„Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată”, a declarat marți seară premierul Ilie Bolojan după ședința de Guvern.

„Și precizez încă o dată că dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii”, a precizat premierul interimar.

Dimpotrivă, spune el, „ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească”.

Aceste creșteri de salarii, însă, „nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești”, atenționează premierul.

În caz contrar, România se va întoarce „în punctul din care am plecat”, a declarat premierul referindu-se, fără a o spune explicit, la procedura de deficit excesiv în care a ajuns România din cauza măsurilor luate de guvernele anterioare.

El spune că ar trebui „să avem salarii predictibile, salarii echitabile în sectorul public și în sectorul privat din România și să avem un echilibru bugetar care este absolut necesar pentru a construi pe baze sănătoase”.

Legat de grevă, el și-a cerut scuze pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut din cauza ei. „Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate”, a adăugat el.

Sistemul actual de salarizare din Sănătate nu servește pacienților

În prezent, spune premierul, România are un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienți.

Cea mai mare parte a plății cheltuielilor pe care le fac spitalele, spune el, se face prin alocări directe de la Casa Națională de Sănătate.

Două treimi din salariile care se achită în sectorul public de sănătate vin prin alocări directe și nu prin plata unor servicii care sunt prestate către pacienți, atrage atenția premierul.

„Ca atare, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor, mărimea secțiilor, tipul acestora, la nevoile pacienților”. Având asigurată cea mai mare parte din fonduri, „nu au acest stimulent”.

Or, asta înseamnă „distorsiuni majore în sectorul de sănătate, și asta înseamnă sume care se cheltuiesc din ceea ce ne putem permite, într-o manieră care nu este eficientă și nu rezolvă nici problemele pacienților, dar nici condițiile mai bune pentru cei care lucrează în sectorul de sănătate”, spune Bolojan.

Provocările reale ale Legii salarizării

Pe de altă parte, spune Bolojan, Legea salarizării unitare, dacă ar fi adoptată în sectorul de sănătate, va aduce și niște provocări „pe care nu trebuie să le ocolim”.

Odată ce legea de salarizare ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă.

În acest fel, funcționarea spitalelor în anii următori se va face pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienți și fiecare caz care este rezolvat va aduce o sumă din care se suportă salariile și toate celelalte cheltuieli, a explicat el.

Astfel, spitalele care răspund nevoilor cetățenilor „vor avea cazuri, vor avea pacienți și totul va fi în bună regulă”. În timp ce, spitalele care astăzi se bazau doar pe aceste transferuri de bani „vor trebui să-și regândească oferta”, spune premierul.

Adică, vor trebui să-și readapteze secțiile, numărul de angajați, specializările pe care le oferă, „în așa fel încât să nu avem secții supraaglomerate, cum avem astăzi, în centrele universitare, în reședințele de județ, și să avem secții care au un grad de ocupare foarte mic în multe alte spitale”.

El spune că în loc să existe un număr dublu de paturi de paliație, există secții care nu au adresabilitate, adică nu răspund nevoilor pacienților.

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