Atacantul echipei naționale de tineret Louis Munteanu a afirmat, marți, înaintea debutului la Campionatului European de fotbal U21 din Slovacia, că toți ‘tricolorii’ vor trebui să joace la sacrificiu în prima partidă, cu Italia, programată miercuri.

‘Suntem pregătiți și sperăm ca mâine să facem un meci mare și să ne bucurăm. Eu am mereu încredere când intru pe teren, vrem să facem un meci bun, avem calitate și am arătat că suntem buni. Eu sunt pregătit să joc, mă simt bine. Sunt concentrat pe ceea ce am de făcut aici și sper să am evoluții bune. Cred că toată echipa trebuie să jucăm la sacrificiu, să jucăm cu inima pentru că jucăm cu Italia, o echipă bună. Eu sunt pregătit să dau totul mâine. Cred că am demonstrat în acest sezon că am valoare că sunt un jucător bun. Toată echipa Italiei este una bună. Acum noi trebuie să ne axăm mai mult pe noi, să vedem ce facem, dar suntem pregătiți. Noi sperăm ca mâine să le demonstrăm că suntem mai buni și că nu trebuie să ne ia de sus. Vrem să facem un meci bun’, a spus Munteanu.

El consideră că naționala României U21 poate depăși la acest turneu final performanța din 2019, când a atins faza semifinalelor.

La ultima ediție a EURO U21, organizată de România împreună cu Georgia, naționala de tineret a încheiat pe ultimul loc al grupei din care mai făceau parte Spania, Ucraina și Croația, cu doar 1 punct.