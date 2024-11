(VIDEO) Infern în paradisul Bali

Sute de zboruri au fost anulate în Bali. Un vulcan a erupt şi a format o mare coloană de fum.

Cel puţin 9 oameni au fost omorâţi de lavă şi norii toxici de cenuşă.

VIDEO

#Bali ‘s #volcano spewing ash and debris for days, alert raised to highest level, experts fear a major eruption is imminent pic.twitter.com/9nv1ZOlNx3

Flights to and from Bali have been cancelled after a volcanic eruption sent ash clouds 6,000 metres into the air. Reporter @_AMcCormack7 has more.

WATCH SUNRISE FOR MORE | @7plus ☀️ pic.twitter.com/Th5HVoMlWC

— Sunrise (@sunriseon7) November 12, 2024