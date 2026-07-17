INS: Producția industrială a României s-a redus cu peste 3% în primele cinci luni din 2026

În luna mai, faţă de aprilie 2026, producţia industrială a crescut, ca serie brută cu 3,1% şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,8%, mai arată INS.

Raportat la mai 2025, producţia industrială a fost mai mică cu 7,3% ca serie brută şi cu 5,3% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

În luna mai 2026, producţia industrială (serie brută) s-a majorat faţă de luna precedentă cu 3,1%, datorită creşterilor industriei prelucrătoare (4,7%) şi industriei extractive (1,5%), potrivit datelor INS.

În acelaşi timp, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 7,7%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 2,8%, din cauza scăderilor din cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,2%), industria prelucrătoare (2,4%) şi industria extractivă (1,1%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a scăzut, în mai 2026, cu 7,3%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (7,9%), industria extractivă (5,0%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,8%).

În acelaşi timp, producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 5,3%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (5,5%), industriei extractive (4,8%) şi producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,1%).

În primele cinci luni din 2026, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 3,3%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (4,5%) şi industria extractivă (1,8%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 4,1%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I – 31.V.2026, comparativ cu perioada 1.I – 31.V.2025, a fost mai mică cu 3,1%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (4,3%) şi industriei extractive (1,8%), în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,6%, arată INS.