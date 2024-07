Ion Iliescu, mesaj pentru soțul Ilenei Stana Ionescu

Fostul președinte Ion Iliescu se păstrează conectat la agenda publică și face unele comentarii mai ales când este vorba despre persoane care au contat pentru România. De data aceasta, decesul marii actrițe Ileana Stana Ionescu l-a marcat, și a ținut să transmită un mesaj.

„Am aflat cu tristețe că de pe scena vieții a plecat Ileana Stana – Ionescu, o doamnă a artei teatrale și cinematografice, un mentor pentru zeci de generații de actori și un om de cultură formidabil. Vocea și vocația ei sunt ceva ce nici iubitorii de artă, nici creatorii ei, nu vor uita. O mare personalitate a artelor spectacolului, care ne-a bucurat pe scenele consacrate, pe micul ecran și la teatrul radiofonic. Ileana Stana-Ionescu face parte din generația celor de la care am deprins, în tinerețe, gustul pentru cultură. A fost briliantă de la Fraulein, “Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, în regia lui Horea Popescu la rolul lui Agnes în “Școala femeilor” de Molière sau la cel al Doicii din Medeea, de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Şerban; a cuprins modernitatea și clasicismul cu aceeași vitalitate și eleganță. Teatrul National din București pierde o stea. Românii pierd una dintre cele mai puternice figuri feminine care au stăpânit teatrul politic și cel artistic cu egală măiestrie: Ileana Stana-Ionescu a fost aleasă deputat de București în 2000, pentru patru ani, ca reprezentantă a minorității italienilor din România. Rămâne un exemplu pentru femeile din politică și pentru noi toți. Am cunoscut-o bine, am văzut-o de multe ori pe scenă, i-am apreciat talentul și caracterul puternic. În 2002 i-am înmânat, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, Ordinul Național “Serviciul Credincios”, răsplătind astfel, excepționala sa carieră artistică. Într-adevăr, Ileana Stana Ionescu a fost, de-a lungul unei cariere de excepție, credincioasă teatrului, filmului și publicului său, care a urmat-o cu admirație. Ne îndemna recent să ne-o amintim așa cum a fost. Și așa se va întâmpla: posteritatea o va reține ca pe o mare actriță.

Transmit domnului Andrei Ionescu, partenerul său de scenă și de viață, familiei îndurerate, condoleanțele mele! Dumnezeu să o odihnească!“