Ion Țiriac nu o vede bine pe Simona Halep: Trebuie să aibă un moral de oțel

Miliardarul român Ion Țiriac nu vede bine viitorul Simonei Halep atâta timp cât aceasta va decide să mai joace, după ce a fost timp de un an liderul mondial feminin al sportului alb, a câștigat două turnee de Grand Slam și a mai jucat alte trei finale. Tocmai această salbă de performanțe, din punctul său de vedere, va fi marea povară pe care va trebui să o gestioneze ca la carte românca, dacă mai va dori să aibă din nou rezultate bune.

Simona a revenit în activitate după o absență de 18 luni, cauzată de suspendarea pentru dopaj dictată de ITIA pe 7 octombrie 2022, dar tribunalul TAS de la Luasanne a redus sancțiunea în februarie anul acesta la numai 9 luni, considerând că doajul nu a fost intenționat, ci rezultatul unei contaminări nefericite.

Halep a acceptat imediat wild-card-ul primit de la organizatorii Mastersului de 1000 de puncte de la Miami, dar după un prim set perfect în fața Paolei Badosa au apărut și durerile la umăr și s-a văzut lipsa jucătoarei noastre de atâtea luni. Ion Țiriac o sfătuise să nu meargă să joace pe hard și să pregătească temeinic revenirea prin turneele pe zgură, suprafața ei favorită, dar Simona nu a ascultat.

Acum se antrenează cu noul ei coach, spaniolul Carlos Martinez, pentru alt Master de 1000 de puncte, pe zgură, la Madrid, acolo unde a câștigat de două ori în trecut. Ion Țirac spune însă că Halep trebuie să aibă un moral de oțel dacă vrea să mai joace la un nivel cât de cât mai apropiat de cel anterior, altfel riscul unei prăbușiri psihice este foarte mare, a declarat fostul mare jucător de tenis din anii 80 ai secolului trecut, potrivit Agerpres.

„Trebuie să fim atenţi puţin şi cu Simona Halep, pentru că sunt mulţi care vorbesc degeaba. După doi ani de pauză, ca să revii îţi trebuie alţi doi ani. Poate Simona are aceşti doi ani, dar cât moral trebuie să aibă ea ca să ia o bătaie de la o junioară de 15 ani sau să piardă în primul tur aici, în primul tur şi acolo, şi în turul doi dincolo şi în turul 3 în partea cealaltă?

Cine are acest moral? Ea e câştigătoare de Wimbledon şi numărul 1 mondial atâtea săptămâni. Deci Simona dacă are răbdare şi îi place ce face, da… dacă nu… Pentru că profesioniştii în tenis nu sunt mineri. Nu, au o meserie pe care o fac cu plăcere, de plăcere şi aşa trebuie trataţi”.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO , pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.