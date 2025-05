Irina Columbeanu a rupt gura târgului

Irina Columbeanu a rupt, din nou, gura târgului. După ce a apărut în presa americană datorită realizărilor sale, fiica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu a fost de departe printre frumoasele balului. Tânăra de 18 ani a participat la un „senior prom“ de la care a postat câteva imagini.

Monica Gabor, mama ei, a postat un mesaj plin de mândrie și dragoste pe Instagram:

My beautiful girl! I can’t believe how grown up and stunning you look. So proud of you—enjoy every moment of this special time of your life!

„Fata mea frumoasă! Nu pot să cred cât de mult ai crescut și cât de frumoasă ești. Sunt atât de mândră de tine. Bucură-te de fiecare moment din această perioadă specială din viața ta!”.

De asemenea, Ramona Gabor, mătușa Irinei, i-a transmis un mesaj cald: My gorgeous angel ❤️ „Îngerașul meu superb”.

Fără a urma deloc parcursul mamei sale, tânăra a fost admisă la Universitatea din New York unde va studia medicina.

Postarea a fost făcută fix în ziua în care Irinel Columbeanu a împlinit 68 de ani.

sursa foto deschidere DC News