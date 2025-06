Israelul a bombardat televiziunea de stat iraniană (video)

Forțele aeriene israeliene au bombardat în urmă cu puțin timp, la Teheran, birourile televiziunii de stat iraniene IRIB.

Anterior, IDF a emis un avertisment de evacuare pentru zona din Teheran în care se află sediul IRIB, în timp ce ministrul apărării, Israel Katz, a declarat: „Portavocea iraniană de propagandă și incitare este pe cale să dispară”.

Momentul atacului a fost surprins în direct.

BREAKING: The moment of the attack on IRIB (Iran State Broadcaster) pic.twitter.com/CVU26HHFub

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 16, 2025