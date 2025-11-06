Jaful de la Luvru: unul dintre suspecți este un influencer

El este acuzat de furt organizat şi conspiraţie criminală, iar cazul său a atras o atenţie uriaşă în presa franceză, notează News.ro.

Arestat după un jaf de 7 minute

Abdoulaye N. a fost arestat în nordul Parisului, în oraşul în care s-a născut. Tribunalul din Bobigny a amânat miercuri un alt proces al său, într-un dosar separat.

Avocatul său, Maxime Cavaillé, a declarat că apărarea va fi „extrem de vigilentă” în ceea ce priveşte respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi va încerca să protejeze viaţa privată a clientului său.

În total, patru persoane au fost arestate în legătură cu jaful. Trei dintre ele sunt considerate membri ai bandei care a folosit un camion furat, echipat cu o scară extensibilă şi un lift de marfă, pentru a intra în galeria Apollo a muzeului.

Bijuterii regale furate în plină zi

Doi dintre hoţi au spart o fereastră şi vitrinele de sticlă, apoi au fugit pe motociclete conduse de ceilalţi complici. Totul a durat mai puţin de şapte minute.

Printre obiectele furate se află un colier cu smaralde şi diamante oferit de Napoleon I soţiei sale, Marie Louise, şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante, care a aparţinut soţiei lui Napoleon III.

ADN-ul lui Abdoulaye N. a fost găsit pe una dintre vitrinele sparte şi pe obiectele abandonate la faţa locului.

„Doudou Cross Bitume”, influencer pasionat de motociclete

Potrivit publicaţiilor Le Parisien şi BFMTV, Abdoulaye N. era cunoscut pe reţelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume. El posta videoclipuri în care făcea acrobaţii cu motociclete în Paris şi în Aubervilliers, având ca slogan „Toujours plus près du bitume” („Tot mai aproape de asfalt”). În alte clipuri oferea sfaturi de fitness sau apărea pe o Yamaha TMax – acelaşi tip de motocicletă folosit în timpul jafului.

Un trecut complicat şi o legătură cu muzeele

Suspectul a lucrat anterior pentru companiile UPS, Toys R Us şi ca agent de pază la Centrul Pompidou. Vecinii l-au descris ca fiind „decent” şi „un om care îşi arăta sentimentele”.

Cazierul său conţine 15 infracţiuni, printre care posesie de droguri, conducere fără permis şi punerea în pericol a altor persoane. A fost de asemenea condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Ancheta continuă, bijuteriile nu au fost recuperate

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că Abdoulaye N. „a recunoscut parţial” implicarea sa, dar a oferit puţine informaţii anchetatorilor. Un alt suspect din dosar fusese condamnat pentru acelaşi jaf din 2014.

Beccuau a mai spus că profilurile suspecţilor „nu corespund cu cele pe care le asociem în general” cu crima organizată de nivel înalt, ceea ce a dus la speculaţii că banda ar fi putut fi angajată de altcineva. Bijuteriile furate nu au fost încă găsite.