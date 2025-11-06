Jaful de la Luvru: unul dintre suspecți este un influencer

Un fost paznic și influencer este principalul suspect în jaful de la Luvru. Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate.

De Bianca Dumbraveanu
Jaful de la Luvru: unul dintre suspecți este un influencer

Un fost paznic și influencer este principalul suspect în jaful de la Luvru. Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate.

Unul dintre suspecţii arestaţi pentru jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, în care bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate, este un fost agent de pază şi o mică vedetă a reţelelor sociale. Bărbatul, identificat de autorităţi ca fiind Abdoulaye N., în vârstă de 39 de ani, a fost reţinut la domiciliul său din Aubervilliers, la şase zile după furtul comis pe 19 octombrie.

El este acuzat de furt organizat şi conspiraţie criminală, iar cazul său a atras o atenţie uriaşă în presa franceză, notează News.ro.

Arestat după un jaf de 7 minute

Abdoulaye N. a fost arestat în nordul Parisului, în oraşul în care s-a născut. Tribunalul din Bobigny a amânat miercuri un alt proces al său, într-un dosar separat.

Avocatul său, Maxime Cavaillé, a declarat că apărarea va fi „extrem de vigilentă” în ceea ce priveşte respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi va încerca să protejeze viaţa privată a clientului său.

În total, patru persoane au fost arestate în legătură cu jaful. Trei dintre ele sunt considerate membri ai bandei care a folosit un camion furat, echipat cu o scară extensibilă şi un lift de marfă, pentru a intra în galeria Apollo a muzeului.

Bijuterii regale furate în plină zi

Doi dintre hoţi au spart o fereastră şi vitrinele de sticlă, apoi au fugit pe motociclete conduse de ceilalţi complici. Totul a durat mai puţin de şapte minute.

Printre obiectele furate se află un colier cu smaralde şi diamante oferit de Napoleon I soţiei sale, Marie Louise, şi o diademă cu 212 perle şi aproape 2.000 de diamante, care a aparţinut soţiei lui Napoleon III.

ADN-ul lui Abdoulaye N. a fost găsit pe una dintre vitrinele sparte şi pe obiectele abandonate la faţa locului.

„Doudou Cross Bitume”, influencer pasionat de motociclete

Potrivit publicaţiilor Le Parisien şi BFMTV, Abdoulaye N. era cunoscut pe reţelele sociale sub numele de Doudou Cross Bitume. El posta videoclipuri în care făcea acrobaţii cu motociclete în Paris şi în Aubervilliers, având ca slogan „Toujours plus près du bitume” („Tot mai aproape de asfalt”). În alte clipuri oferea sfaturi de fitness sau apărea pe o Yamaha TMax – acelaşi tip de motocicletă folosit în timpul jafului.

Un trecut complicat şi o legătură cu muzeele

Suspectul a lucrat anterior pentru companiile UPS, Toys R Us şi ca agent de pază la Centrul Pompidou. Vecinii l-au descris ca fiind „decent” şi „un om care îşi arăta sentimentele”.

Cazierul său conţine 15 infracţiuni, printre care posesie de droguri, conducere fără permis şi punerea în pericol a altor persoane. A fost de asemenea condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Ancheta continuă, bijuteriile nu au fost recuperate

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că Abdoulaye N. „a recunoscut parţial” implicarea sa, dar a oferit puţine informaţii anchetatorilor. Un alt suspect din dosar fusese condamnat pentru acelaşi jaf din 2014.

Beccuau a mai spus că profilurile suspecţilor „nu corespund cu cele pe care le asociem în general” cu crima organizată de nivel înalt, ceea ce a dus la speculaţii că banda ar fi putut fi angajată de altcineva. Bijuteriile furate nu au fost încă găsite.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro