Jannik Sinner a fost victima unui virus

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, a fost victima unui virus în timpul Openului Australiei, turneu pe care a reușit în final să-l câștige, pentru al doilea an consecutiv, a dezvăluit antrenorul Darren Cahill, citat de cotidianul sportiv AS.

În cursul meciului cu danezul Holger Rune, din optimile de finală, Sinner a putut fi văzut în imaginile oferite de televiziune șezând pe scaunul său, între două ghemuri, cu un prosop pe care îl ținea în jurul feței și incapabil să-și controleze mișcarea membrelor superioare.

”A avut un virus și era într-o stare groaznică. Nu știam dacă va putea reveni pe teren, atât de rău se simțea. Și-a anulat antrenamentul și cred că avea meciul programat la 14:30, când temperaturile erau cele mai ridicate în acea zi. Am rezervat un teren pentru a ne încălzi în cursul dimineții, iar apoi am mutat sesiunea înapoi la amiază, dar când a ieșit pe teren era alb ca cearceaful. A fost puțin norocos, pentru că eram deja la mijlocul setului al treilea, iar medicii i-au putut acorda îngrijiri. În afara terenului, i-au fost verificate temperatura și semnele vitale. Cred că au trecut vreo zece minute, iar după ce s-a întors a trecut pe lângă noi și am putut vedea că i se schimbare puțin culoarea feței”, a spus Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.

Jannik Sinner a reușit să-l învingă până la urmă pe Holger Rune, continuându-și astfel campania de apărare a coroanei sale la primul Grand Slam al sezonului.