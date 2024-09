Jannik Sinner, de neoprit!

Italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial, l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, numărul 5 mondial, scor 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 şi s-a calificat astfel pentru prima dată în semifinalele US Open.

1 – Jannik Sinner is the first Italian male or female in the Open Era to reach 3+ GS SFs in a season, and also the first to claim 10+ ATP top 10 wins in consecutive seasons, since the ATP rankings were first published in 1973. Pioneer.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/slvhMddNU0

— OptaAce (@OptaAce) September 5, 2024