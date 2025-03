Jaqueline Cristian a învins o finalistă de Grand Slam

Victorie spectaculoasă. Jaqueline Cristian s-a calificat, duminică dimineaţă, în turul trei la Indian Wells, turneu de 1.000 de puncte.

Cristian, 79 mondial, a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez, locul 27 mondial, scor 5-7, 7-6 (5), 6-3.

Meciul a durat trei ore şi 16 minute.

Leylah Fernandez a fost finalistă la US Open, unde a fost învinsa de Emma Răducanu.

În turul trei, Cristian va evolua cu italianca Jasmine Paolini, favorita 6.

Pentru accederea în turul trei, Cristian va primi 60.400 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian’s reaction after beating Fernandez to reach 1st Indian Wells R3

She falls to the floor & covers her face

The crowd is chanting her name

Such a talented player who’s had a difficult time with injuries

The smile says it all 🇷🇴🥹

pic.twitter.com/ZDcBqxVqyv

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025