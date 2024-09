Jaqueline Cristian, doborâtă de o altă cehoaică

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de Karolina Muchova cu 6-1, 6-3, luni, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.955.610 dolari.

Jaqueline Cristian (80 WTA) s-a înclinat în faţa Karolinei Muchova după o oră şi 16 minute.

Muchova (49 WTA), care a câştigat şi singura lor confruntare anterioară, în 2018, la Versmold, în primul tur, cu 6-4, 6-1, a servit mult mai bine decât românca la Beijing, impunându-se fără emoţii.

Jaqueline Cristian s-a ales cu un cec de 59.100 de dolari şi 65 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Sâmbătă Jaqueline a produs surpriza la acest turneu – a întâlnit o altă cehoaică, pe Barbora Krejcikova, numărul 10 mondial, de care a dispus cu 1-6, 6-4, 7-5,

Jaqueline Cristian got the amazing upset win in R2 over Krejcikova. Let’s hope that confidence can help her once again play her best as she takes the court now for her R3 match against an one fire Karolina Muchova in Beijing. pic.twitter.com/CJPaJO9JJq

— Romanian Tennis (@WTARomania) September 30, 2024