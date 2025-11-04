Jennifer Aniston și-a oficializat relația pe Instagram

Jennifer Aniston și Jim Curtis și-au făcut relația oficială pe Instagram pe 2 noiembrie, după ce au fost fotografiați împreună încă din vara lui 2025.

De Bianca Dumbraveanu
Actrița Jennifer Aniston a ieșit public în ceea ce privește relația cu Jim Curtis, expert în wellness și hipnoterapie. Cei doi au fost surprinși împreună pentru prima dată în iulie 2025 în Mallorca, Spania.

Pe 2 noiembrie, actrița a făcut primul pas oficial pe Instagram, postând o fotografie cu Jim.

Cine este Jim Curtis

Jim Curtis are o reputație solidă în domeniul wellness-ului. Pe site-ul său oficial, el se prezintă ca „pionier al wellness-ului”, „antrenor” și „maestru hipnotizator”. Cu peste 25 de ani de experiență în sănătatea mentală și emoțională, Curtis folosește metode precum hipnoterapia și coaching-ul intuitiv pentru a ajuta oamenii să își găsească echilibrul.

„Indiferent dacă te recuperezi după un divorț, o dezamăgire, dacă renunți la dinamici toxice sau cauți o iubire mai sănătoasă, Jim te ajută să eliberezi ceea ce nu-ți mai este de folos și să-ți deschizi din nou inima”, se arată pe site-ul acestuia.

La 22 de ani, Curtis a fost diagnosticat cu leziuni la măduva spinării, ceea ce i-a provocat dureri cronice și dificultăți de mobilitate.

„Îmbolnăvirea mea și dizabilitatea m-au forțat să înfrunt convingerile limitative și traumele care mă țineau trist și singur,” a spus Curtis într-un interviu din 2018.

Curtis a atras atenția și prin cărțile sale, printre care Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness, menționată chiar de Jennifer Aniston pe Instagram.

Relația cu Jennifer Aniston

Actrița americană și Curtis s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun și au început să se vadă înainte de vacanța din Spania. În august, au fost fotografiați la cină în new York împreună cu Jason Bateman și Amanda Anka.

În septembrie, Jennifer a distribuit pe Instagram mai multe fotografii în care apărea și Jim, însă fața lui nu era vizibilă. Pe 2 noiembrie, actrița a făcut relația oficială, postând o fotografie de ziua partenerului ei.

 

